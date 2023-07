En una esperada entrevista con NIC Sport (Costa de Marfil), el crack del PSG continuó jugando su particular partida de ajedrez con el club francés.

El delantero francés Kylian Mbappé ha concedido este martes una entrevista en el canal NCI Sports de Costa de Marfil. El internacional francés generó expectación en todo el mundo dando la entrevista desde Camerún, desde donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

Sin embargo, sus declaraciones estuvieron centradas en el fútbol africano y sus proyectos en el continente. En ese sentido, Mbappé no ha dicho nada sobre su futuro, ni del Paris Saint-Germain ni del Real Madrid, su posible destino este verano o el próximo. De esta manera, continúa la partida de ajedrez del delantero francés. que ha tenido a buena parte del mundo del fútbol pendiente de su última aparición en los medios de comunicación.

TODOS LOS DETALLES DEL CULEBRÓN DE MBAPPÉ, EN DIRECTO EN GOAL.COM

Dónde ver en vivo y en directo online la entrevista de Kylian Mbappé en NCI Sport

El crack parisino se está convirtiendo de nuevo en el culebrón del verano y muchas voces lo sitúan en el Real Madrid, pero hasta ahora no se ha pronunciado.

AQUÍ PUEDES VER EN DIRECTO EL CANAL NCI SPORT

La entrevista también se pudo ver a través del perfil del Facebook de NCI.

El exdirector deportivo del PSG, Leonardo, había dicho en las últimas horas que ya ha llegado el momento de que el delantero francés abandone el Parque de los Príncipes. Mbappé no confirmó nada en torno a eso, y ni siquiera fue consultado acerca de su futuro en la entrevista concedida a NIC Sport.

Cabe señalar que el '7' se tiene que incorporar a la concentración del equipo ahora entrenado por Luis Enrique el próximo lunes 17 de julio. Tiene contrato con el PSG hasta 2024 con opción a uno más, pero ya avisó que no quiere prolongarlo hasta 2025. Esa decisión, la de no extender su vínculo más allá de junio de 2024, fue la que desató el culebrón en la actual ventana de mercado.

A continuación, en Goal te contamos todo lo que dijo Kylian Mbappé en NCI Sport...

Sobre el racismo en el fútbol: "Tenemos que hacer más, hay que encontrar la mejor fórmula. En 2023 es imposible que pasen estas cosas personalmente para actuar. El último caso fue Vinicius pero hay muchos más casos. No hay que dejar la puerta abierta a estos comportamientos"

Sobre la posibilidad de que su hijo juegue para Francia o Camerún: "Yo he hecho toda mi vida en Francia pero mi hijo a lo mejor es diferente. Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún pero si es en Francia, será con Francia. Yo no tomaré ninguna decisión por él, no le diré lo que tiene o no tiene que hacer"

Su presencia en Camerún: "Tengo muchas cosas que hacer aquí en Camerún, con mi fundación, mi familia... busco la manera de contribuir. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia feliz. Hemos construido una escula para sordomudos. Queremos implicarnos, tenemos muchos más proyectos. Es importante para mí, si no, yo no estaría aquí. Quiero hacerlo yo (...) "Para ayudar no hay fronteras. Si todos hacemos el máximo de lo que podemos... no vamos a salvar el mundo pero es importante hacer lo máximo. Buenos proyectos que tengan impactos, no soy el único jugador que ayudo. Quiero tener una influencia... muchas veces los jugadores no hacen, pero no es por no querer, es por falta de conocimiento. Son mis orígenes, aunque no he venido mucho. Estoy feliz siempre de estar aquí. Miro la CAN, tengo amigos en equipos africanos. Siempre estoy pendiente, tengo el corazón cerca de África."

Sobre los equipos africanos: "Hay mucha evolución en el fútbol africano. Había una superioridad antes que ya no la hay. Vemos a Marruecos en el último Mundial, Túnez nos ganó en la fase de grupos... equipos de mucha calidad, jugadores de equipos de todo el mundo... el nivel sube cada año más. Estamos viendo que tienen un alto nivel. Mucho respeto por estos equipos. Hay grandes jugadores, como Sadio Mané, Achraf... juegan en los mejores equipos del mundo (...) Marruecos fueron ganando a grandes selecciones. Hicieron un Mundial increíble. Afortunadamente les ganamos. Los equipos africanos no deben levantar barreras."

Sobre Achraf y su amistad: "Es mi amigo por encima de todo. Mi compañero, le deseo lo mejor profesionalmente"

¿Drogba o Eto'o?: "La gente no entiende sí digo quién me gusta más, si Drogba o Eto'o. Son dos jugadores increíbles. Han ganado todo a nivel de clubes. Personas importantes para su país. Están muy implicados, no solo en su carrera futbolística"