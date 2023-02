Dónde ver en directo online el PSV vs. Sevilla de la Europa League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

Los de Nervión buscan hacer bueno el 3-0 de la ida para seguir avanzando en su competición favorita en su vuelta a su talismán de Eindhoven.

El Sevilla quiere seguir soñando en la UEFA Europa League. El club de Nervión se estrenó en la presente edición pisando fuerte al golear al PSV en la ida de los dieciseisavos de final pero ahora necesita hacer buena la ventanja de 3-0 de la ida para avanza a octavos de final.

SIGUE EN DIRECTO EL PSV VS. SEVILLA DE LA EUROPA LEAGUE 2022-2023

El equipo de Jorge Sampaoli regresa a Eindovhen a la ciudad y al estadio donde inició su caminar glorioso en Europa y lo hace con bastantes bajas sobre todo en defensa entre lesiones y sanciones que obligarán al técnico argentino a presentar una retaguardia de circunstancias.

Por su parte, el PSV, que siempre mejora sus prestaciones en casa, quiere lograr la machada de remontar la eliminatoria después de que en el Sánchez-Pizjuán llegara a gozar de buenas ocasiones pero se encontrara con un gran Bono y le mermara su poca eficacia en la definición.

El Sevilla busca mejorar fuera de casa

Los precedentes no son buenos para los holandeses, ya que ha sido eliminado en sus últimas ocho eliminatorias a doble partido en las principales competiciones eropeas cuando ha perdido la ida, la última vez que progresó de esta forma fue en 2001-02 contra el PAOK Salonika en la Copa de la UEFA en dieciseisavos de final.

Sin embargo, el Sevilla no está brillando fuera de casa en LaLiga ni tampoco en Europa, donde no ha ganado en sús últimos nueve partidos como visitante con 5 empates y 4 derrotas, no marcando en cinco de esos partidos y es su mayor racha sin ganar fuera de casa en Europa. En LaLiga de hecho no gana fuera desde octubre y desde entonces sólo ganó lejos de Nervión en la Copa a rivales de inferior categoría.

¿Cuándo y dónde es el PSV vs. Sevilla ?

PARTIDO Sevilla vs. PSV FECHA Jueves, 16 de febrero de 2023 HORARIO 21:00 ESTADIO Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Dónde ver en directo online el PSV vs. Sevilla de la Europa League 2022-2023: Dónde ver, TV, canal y Streaming

ZONA CANAL HORARIO España GOL 18:45 Sudamérica Star+ ESPN ARG y CHI: 14:45; COL: 11:45 México HBO Max 11:45

