La Pulga muy pronto deberá tomar una decisión sobre el destino de su fútbol en 2023.

Lionel Messi quedó eliminado de Champions League ante Bayern Múnich y así PSG se despidió de manera temprana de su máximo objetivo en la temporada. Con este gran golpe a cuestas, las preguntas sobre el futuro del astro argentino son cada vez más grandes.

El contrato de Leo en París expira el 30 de junio de 2023, por lo tanto los mandatarios de la institución ya han tenido acercamientos a la familia del argentino para intentar renovarle por una temporada más. No obstante, según informó el diario francés L'Équipe, las últimas conversaciones entre ambas partes no fueron positivas y Messi estaría más lejos de quedarse que de irse.

En el horizonte también se asoma Inter de Miami, institución encabezada por David Beckham y los hermanos José y Jorge Más. No es novedad que el '10' desea probar suerte en Estados Unidos. De hecho, en una entrevista que concedió a fines de 2020, lo explicitó: "Siempre tuve la ilusión de tener la experiencia de vivir en Estados Unidos. De vivir lo que es la liga, la vida ahí. Me gustaría".

El lugar es inmejorable para pasar unos últimos años de actividad deportiva. Se encuentra en una zona con clima tropical, donde el idioma español es muy utilizado, con una fuerte presencia de comunidad argentina y vuelos directos y cortos hacia Argentina. Tal vez por todo esto el rumor de su llegada suena cada vez más fuerte y Phill Neville, DT de Inter, expresó: “No voy a negar que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets. Si ‘Leo’ Messi llegara al club, sería el fichaje más importante de la historia del deporte de Estados Unidos”.

Don Garber, comisionado de la MLS, dijo que es muy probable que necesiten crear un acuerdo creativo para que Leo llegue, pero que están dispuestos a ser flexibles. Es sabido que la liga norteamericana tiene un tope salarial, es decir, un techo económico para intentar darle competitividad a todos los equipos.

En la contienda entre la competitividad y la comodidad se mete un tercer actor: el sentimental. Previo a la final del Mundial ante Francia, el periodista Sebastián Vignolo comentó que "a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien", mientras que el Kun Agüero respondió: "Sí, yo ya sé también". Ambos dejaron claro que el destino no es Barcelona, por lo que parecería ser Newell's.

Ante esto, Maxi Rodríguez fue consultado y, sin querer decir demasiado, dejó todo claro: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Es difícil hablar sobre esto porque después se hace una pelota gigante. No nos adelantemos a los hechos".

Finalmente quedó en la nada y, para peor, a comienzo de marzo un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo amaneció con su frente baleado. Los catorce tiros impactaron en la persiana del local y, además, dejaron un mensaje: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar". La opción leprosa, por varios motivos evidentes, es cada vez más compleja.

Por último, otra institución que aparece en el corazón de Lionel Messi es Barcelona. Al ser preguntado al respecto, Joan Laporta, presidente del club respondió: "Sí que me he visto con el padre de Messi, hablamos del homenaje de Leo. ¿Si puede volver? No quiero hablar por respeto a Messi y al PSG". Y reafirmó su decisión sobre la turbulenta salida en 2021: "No me gustó que se fuera pero no tuve otra opción. La institución está por encima de todos. No teníamos 'fair play'. Tengo la sensación triste. Tenía que escoger y elegí la institución".

Con el correr de los días se verá qué decisión toma Lionel, pero por ahora sabe que tiene un hogar donde descansar tranquilo: La Selección Argentina.