Dónde jugará Ángel Di María: su futuro, rumores, propuestas y ofertas

El Fideo se fue de la Juve y busca club en Europa, mientras tanto volverá a vestir la camiseta argentina.

Tras una temporada, Ángel Di María se despidió de Juventus y todavía su futuro es incierto. Con 35 años, es muy probable que todavía su carrera continúe en Europa, pero la incógnita que se mantiene es cuál será su nuevo equipo.

"He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para ayudar al club a seguir ganando títulos, pero no ha sido posible", escribió Fideo en sus redes oficiales y prosiguió: "Me voy con el sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte. Gracias a todos mis compañeros por el cariño que me han mostrado desde el primer día, siempre me he sentido como en casa. Un gran saludo a todos los jugadores de la Juventus por su cariño diario. Un fuerte abrazo. Los llevo en el corazón".

Angelito se marcha con ocho goles y siete asistencias en cuarenta partidos. Sin lograr ningún trofeo en una mala temporada para los juventines, pero siendo uno de los que tuvo más actuaciones rutilantes dentro de un magro plantel.