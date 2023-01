¿Dónde estaría el Real Madrid sin Courtois?

El belga volvió a ser decisivo para los blancos en un partido más

Ya no sorprende pero no por ello hay que dejar de destacarlo: Thibaut Courtois sigue ganando partidos para el Real Madrid. Desde Iker Casillas, ningún guardameta había dado la sensación de ser tan importante en el conjunto madridista.



Porque sin Courtois este proyecto no estaría vigente. La Champions de la pasada temporada no hubiera existido sin él: el penalti parado a Messi, la parada a Azpilicueta en Stamford Bridge, el pie que saca ante Grealish en semifinales y su exhibición ante el Liverpool en la final. Un sinfín de intervenciones que permitieron a los blancos sumar su decimocuarta Copa de Europa. Se dice pronto.



Anoche, al igual que en París, fue nombrado MVP del partido tras salvar una vez más a su equipo. Cavani, Lato y, sobre todo, Fran Pérez, se estrellaron contra el belga, al que hay que rematarle a bocajarro para tener opciones de marcarle. Ni con una defensa que hace aguas partido tras partido se le ve vulnerable. Al equipo, sí, pero a él, no. No sorprende que sea decisivo también en la tanda de penaltis, en la que paró el lanzamiento decisivo a Gayà, pues está acostumbrado a que le rematen sin oposición.



De manera injusta se le da poco valor a los porteros en el fútbol. O menos valor del que merecen. Courtois, tras una temporada descomunal, acabó séptimo en la clasificación del Balón de Oro cuando nadie, excepto Benzema, hizo mejor temporada que él. Es imposible encontrar otro jugador que fuese más decisivo que alguno de ellos dos la campaña pasada. Esto va de ganar títulos y sin Courtois, el Real Madrid hubiera tenido mucho más difícil el haber ganado alguno en 2022. Y ganó cuatro.