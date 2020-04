Diego Lainez: "No estoy de acuerdo con Miguel Herrera"

El delantero mexicano no coincide con el técnico respecto a que le faltó más tiempo en el balompié azteca.

La relación entre Miguel Herrera y Diego Lainez ha estado llena de tensión. Pese a que el Piojo dirigió a Diego, constantemente señala que su salida rumbo a Europa fue precipitada. Igualmente, ha criticado a la familia del futbolista, considerando que aceleraron la propuesta de que se marchara a Europa.

Después de muchos ataques, el hoy delantero del Real se defendió en entrevista con TUDN, considerando que el estratega del América no tiene razón: "Yo respeto mucho a Miguel, pero claro que no estoy de acuerdo, porque si yo estuviera en sería llamado más constante a la selección mayor, y sin problema yo estaría en el América, pero al fin y al cabo estando acá es donde creces, crezco más acá que estar otro año en el América como él dice", aseguró.

Igualmente, cree que los Verdiblancos acertaron contratándolo, pese a que ha sufrido mucho en la adaptación: "Creo que cualquier jugador que llegue un equipo y pague lo que pagó Betis por mí, no le dice que no; el que quieras del futbol mexicano, nadie hubiera dicho que no. Aparte, si ven esas cualidades es por algo, muchos dicen fácil y muchos opinan, pero cualquiera que lleguen por un jugador y apuestan de esa manera por ti, no dices que no".

Más equipos

Bajo la tutela de Miguel Herrera, Lainez Leyva disputó 39 partidos de Liga, anotando siete goles y conquistando el Apertura 2018, torneo que convenció al Betis de llevárselo al Viejo Continente.