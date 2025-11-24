Detroit Lions vs Green Bay Packers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Un enfrentamiento de peso de la NFC Norte da inicio a la programación del Día de Acción de Gracias en la Semana 13, cuando los Detroit Lions, con un récord de 7-4, se enfrentan a los Green Bay Packers, que llegan con 7-3-1, para su segundo choque de la campaña 2025.

Green Bay cumplió con su deber en la Semana 1, ganando cómodamente, pero el ataque de Detroit ha encontrado un mejor ritmo desde entonces. Los Lions mostraron verdadera determinación en la Semana 12, remontando para una victoria en tiempo extra contra los New York Giants.

La historia de Detroit en el Día de Acción de Gracias es mixta con 37-45-2, sin embargo, las casas de apuestas aún tienen a los Lions como favoritos esta vez.

Aun así, el equipo de Dan Campbell no ha estado funcionando a plena capacidad últimamente. Estuvieron desorganizados contra Philadelphia en la Semana 11 y luego coquetearon con el desastre en la Semana 12, escapando por poco de Jameis Winston y los Giants. El lado positivo es que Detroit permanece firmemente en la imagen de los playoffs de la NFC.

Mientras tanto, los Packers estuvieron sin el estelar corredor Josh Jacobs en la Semana 12, pero apenas importó. Green Bay sofocó a los Minnesota Vikings con un esfuerzo defensivo contundente. La gran pregunta ahora es si ese tipo de rendimiento estricto puede trasladarse al protagonismo del Día de Acción de Gracias.

Horario de inicio del partido Detroit Lions vs Green Bay Packers

Los Lions y los Packers se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en Ford Field en Detroit, MI, el jueves 27 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en los EE.UU.

Noticias del equipo Detroit Lions

Los Lions llegan al enfrentamiento con varias bajas, descartando a cinco jugadores en su informe final de lesiones. Terrion Arnold permanece en el protocolo de conmociones cerebrales, Marcus Davenport está fuera por un problema en el hombro, Josh Paschal tiene un problema en la espalda, Miles Frazier está fuera por una lesión en la rodilla, y Kerby Joseph se perderá tiempo después de lastimarse la rodilla.

Detroit también etiquetó a ocho jugadores como cuestionables, incluidos los tackles estrella Penei Sewell (tobillo) y Taylor Decker (hombro/descanso). El esquinero Khalil Dorsey (muñeca), el centro Graham Glasgow (rodilla), el guardia Tate Ratledge (rodilla), el esquinero D.J. Reed (isquiotibiales), el receptor abierto Isaac TeSlaa (oblicuo), y el corredor Sione Vaki (tobillo) serán decisiones de último momento.

En una serie de movimientos de plantilla el sábado, Detroit dio de baja al safety Erick Hallett y al linebacker Ty Summers, activó a Khalil Dorsey y D.J. Reed de la reserva de lesionados, y llamó al ala cerrada Anthony Firkser del equipo de práctica.

Jahmyr Gibbs absolutamente destrozó a los New York Giants en la Semana 12, realizando una de las actuaciones más impresionantes de la temporada. Consiguió 219 yardas por tierra en solo 15 acarreos, añadió 45 yardas como receptor en 11 recepciones, y anotó tres veces. Dos de esos touchdowns vinieron en largas escapadas de 49 y 69 yardas, el tipo de carreras que cambian el curso de un juego. En la Semana 1 contra Green Bay, las cosas se veían muy diferentes. Gibbs atrapó 10 pases pero no logró avanzar en el suelo, terminando con solo 19 yardas en nueve intentos.

Getty Images

Noticias del equipo Green Bay Packers

Green Bay tampoco se dirige al fin de semana sin bajas. Los Packers descartaron oficialmente al corredor Josh Jacobs (rodilla), al receptor abierto Matthew Golden (hombro/muñeca), al apoyador Quay Walker (cuello) y al esquinero Nate Hobbs (rodilla). Jacobs y Golden fueron inicialmente listados como dudosos, mientras que Walker pasó a la categoría de dudoso antes de ser descartado.

Los Packers también designaron a tres jugadores como descartes saludables: el liniero ofensivo Donovan Jennings, el apoyador Jamon Johnson y el pateador Lucas Havrisik. Con Havrisik inactivo, Brandon McManus se encargará de las tareas de pateo contra Minnesota después de que Havrisik viera el campo por última vez en el enfrentamiento con los Giants.

Green Bay ha concedido solo 202 puntos en toda la temporada, el segundo menor número en la NFC detrás de los Rams. Y Gibbs viene de una actuación impresionante contra los Giants, explotando con 219 yardas terrestres y sumando 45 más como receptor. Junto con la defensa que logró contener al corredor estrella de Detroit, Jordan Love distribuyendo el balón a diez diferentes receptores y Micah Parsons registrando una captura en su debut con los Packers fueron los momentos destacados de esa victoria en la Semana 1.

Getty Images

Cómo ver y transmitir en vivo Lions vs Packers en EE. UU.

El partido de los Lions contra los Packers en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por FOX. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se revelarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Lions vs Packers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Lions vs Packers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. Desde ahí, los precios suben a través de las diferentes categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Lions vs Packers Fantasy Football

Jared Goff se ha mantenido mayormente en línea como mariscal de campo, lanzando dos o más touchdowns en seis de sus últimos ocho juegos. El experimentado quarterback ahora se enfrenta a una tenaz defensa de Green Bay en la Semana 13, un enfrentamiento que debería poner a prueba su aplomo y ritmo.

Jahmyr Gibbs ha sido una verdadera jugada de todo o nada en las últimas semanas, logrando un par de touchdowns por tierra en tres de sus últimos cinco partidos. Incluso con los Packers presentando un duro reto, el novato eléctrico todavía ofrece un potencial de gran impacto cada vez que Detroit pone el balón en sus manos.

Amon-Ra St. Brown sigue siendo el corazón de este juego aéreo, atrapando al menos cinco recepciones en nueve de sus últimas diez apariciones. La estrella de los Lions continúa desempeñándose como un WR1 sólido en todos los formatos de cara a otro enfrentamiento divisional con Green Bay en la Semana 13.

No fue bonito en el campo, pero se logró el objetivo. Para los gerentes de fantasía que confiaban en Jordan Love, sin embargo, fue un día difícil en la oficina. Minnesota lo rodeó y obligó a Green Bay a terminar las series en el suelo en lugar de por aire. Love ahora pasa rápidamente la página con la oportunidad de recuperarse en Acción de Gracias contra Detroit.

Emanuel Wilson se destacó de manera impresionante por Josh Jacobs contra un frente rudo de los Vikings. Jacobs intentó jugar pero finalmente fue descartado antes del inicio. Todos los indicios apuntan a que Jacobs regrese para el enfrentamiento de Acción de Gracias con Detroit, lo que enviaría a Wilson de nuevo a un papel de reserva. Aun así, Wilson ha ganado su lugar como una reserva inteligente por si Jacobs vuelve a ausentarse.

Predicciones del Juego Lions vs Packers

Los Lions sufrieron en su apertura de temporada contra Green Bay, pero aún no estamos convencidos de que los Packers sean el lado correcto en el que confiar como favoritos fuera de casa.

La ofensiva de Green Bay ha sido inconsistente durante todo el año, y casi les costó el partido contra los Giants a principios de la temporada.

Detroit debería ser capaz de mantener este partido cerrado en casa, especialmente si Josh Jacobs vuelve a estar fuera. Emanuel Wilson se destacó bien en la Semana 12, pero enfrentarse a un frente de Detroit que se clasifica entre los cinco mejores en EPA por carrera es un desafío mucho mayor.

Los Lions han cubierto en tres de sus cinco partidos en Ford Field y se han mostrado mucho más compuestos ofensivamente desde ese revés en la Semana 1.

Con la carrera de la NFC Norte apretándose y ambos equipos desesperados por separarse, me inclino por Detroit para lograr el objetivo en Acción de Gracias.

Probabilidades de Apuestas Lions vs Packers

Spread

Packers +3 (-120)

Lions -3 (+100)

Moneyline

Packers: +130

Lions: -155

Total

48.5 (Más de -110/Menos de -110)