Detectan un positivo de coronavirus por lado antes de Colo Colo vs. Unión Española

Otra vez pierde a un miembro de su plantilla Colo Colo por razones sanitarias. Es que los testeos PCR previos al cruce con la Unión Española, por la penúltima jornada del torneo chileno de 2021, arrojaron un positivo por coronavirus, misma situación que lamenta la Furia Roja.

En el caso de ambos rivales del domingo, en un duelo en el que el Cacique espera triunfar para seguir arriba con la UC a una fecha del cierre, su contagiado no atrajo contactos estrechos por el cumplimiento del protocolo de parte de todos.

PREVIA DEL COLO COLO vs. UNIÓN

Lejos de dramatizar por el presente, Gustavo Quinteros recordó cuando "nos perjudicó mucho cuando nos sacaron 18 jugadores y después 50. Ahí sí es diferente competir de igual a igual", en alusión a las derrotas inapelables contra Ñublense y Audax Italiano, las dos ocasiones en las que el Cacique puso mayoría de juveniles ante el primer y segundo brote de covid.

Es ganar o ganar para el Popular

"No nos perjudica este caso porque la falta de un jugador no hace que el equipo falle en funcionamiento", enfatizó el ex entrenador de Bolivia, que invitó a colegas y audiencia a acudir a los centros de vacunación.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "Lo importante es que todos estemos vacunados, que hagamos caso a las autoridades y tener todas las dosis necesarias para estar mucho más protegidos. Es un mensaje también para toda la gente".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (@ColoColo) November 26, 2021

Así lo informaron los albos:

Comunicado de Unión:

Unión Española informa a los medios y a la opinión pública que el jueves 25/11 en control interno de exámenes pcr realizado a todo el plantel, un miembro de nuestra institución arrojó resultado positivo para Covid 19. El resto del plantel resultó negativo.

El afectado, quien fue aislado oportunamente y cumple su respectiva cuarentena, se encuentra en buen estado de salud, y bajo supervisión del cuerpo médico de nuestra institución.

Durante la mañana de este viernes, y tras una visita realizada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, se determinó en su informe que no existen contactos estrechos del caso positivo, pues se cumplieron todos los protocolos señalados por la autoridad sanitaria.