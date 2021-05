Desde cuándo no gana LaLiga el Atlético de Madrid

El equipo de Simeone busca el título de Primera División y está cada vez más cerca de conseguirlo.

El Atlético de Madrid busca ser otra vez campeón en la liga española. Con dos jornadas por disputarse, el equipo de Diego Simeone lidera la clasificación dos puntos por encima del Real Madrid y cuatro por encima del FC Barcelona. Con Osasuna y Real Valladolid como últimos rivales, los colchoneros tienen licencia para soñar con cantar el alirón.

En ese sentido, el Atlético puede ser campeón de Liga el próximo domingo. Necesitaría ganar a Osasuna y que el Real Madrid no se quede con la victoria en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. De esa manera, el Atleti volvería a ser campeón liguero siete años después.

Y es que el cuadro colchonero no gana LaLiga desde la temporada 2013/14, cuando en la última jornada del campeonato empató ante el FC Barcelona de Gerardo 'Tata' Martino con un cabezazo de Diego Godín y se quedó con el título en el mismísimo Camp Nou.

Una derrota del Barça en Anoeta había provocado que el equipo culé perdiera la primera posición y, a pesar de que el 3 a 4 a domicilio del Real Madrid revitalizara al equipo, el Atlético apenas realizaba concesiones.

No lo haría hasta las jornadas antepenúltima y la penúltima, cuando los colchoneros perdieron en el Ciutat de València y empataron en el Vicente Calderón frente al Málaga, retrasando el posible alirón y obligándose a no perder en el Camp Nou en la última jornada para ser campeones de Liga casi veinte años después.

Aquel Barcelona no esperaba competir por el título en la última jornada y solo los tropiezos del Atlético permitieron que la lucha siguiera abierta hasta el final. Martino, sin embargo, no retrasó su asado de despedida y el Barcelona no logró pasar del 1 a 1 en la visita del Atlético, que acabó coronándose dieciocho años después de su último título de Liga.