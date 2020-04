Del Bosque: “Neymar es buenísimo, pero no es un buen ejemplo”

El ex seleccionador opinó de la crisis sanitaria en España: "Se está generando un clima de división que es fatal para el país"

Lo dice una voz autorizada. Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol, ha conconcedido una entrevista a "Mundo Deportivo" con el periodista Fernando Polo, en la que repasa la crisis actual y aprovecha para repasar la actualidad futbolística del momento, hablando de algunos nombres propios. Entre otros, el de Neymar Junior, sobre el que Del Bosque no tiene la mejor de las opiniones: "Para mí Neymar no es un buen ejemplo. Y que conste que para mí es buenísimo como jugador. Sale seguro en mi lista de los cinco mejores del mundo. Pero en el campo intenta engañar, finge mucho".

Acerca de la polémica entre Luis Enrique, actual seleccionador nacional y el que fuera su segundo pero también seleccionador, Robert Moreno, Del Bosque comentó: "Luis Enrique ya avisó que si se sentía bien volvería. Dejó el cargo por lo que le pasó a su niña pero luego quiso seguir con su profesión y hay que respetarlo".

Sobre las disputas entre Tebas y Rubiales, Del Bosque aseguró: "Pues no me parecen bien. Yo no busco culpables pero el entendimiento debe ser total entre los estamentos. Además, hay que recordar que el poder y las atribuciones de cada uno de ellos están reglados y regulados. No sé por qué hay tanta controversia. Cada uno debe mandar hasta donde le permitan sus competencias, sin más", dijo.

La crisis, el coronavirus y el rédito político

Sobre cuándo debería volver el fútbol, Del Bosque aseguró que hay que ser prudentes y esperar. Eso sí, es partidario de acabar las Ligas: "Se deben acabar las ligas domésticas. Debe haber campeones, descensos, ascensos... Hay que acabar las temporadas por encima de todo".

En cuanto al coronavirus y lo que está sucendiendo en el mundo, el ex seleccionador explicaba que esta crisis "está enseñando a todo el mundo que nadie puede saber de todo ni opinar de todo. Nningún país estaba preparado para esto. No quiero cargar contra el gobierno porque creo que no tiene la culpa, los políticos hacen caso a los expertos y nadie en el mundo, ni los expertos, se esperaban esto al ser un virus nuevo", dijo.

Además, añadió "Me parece que se está generando un clima de división que es fatal para el país. Creo que es mezquino intentar sacar rédito político a esta situación tan grave del coronavirus, con tantas muertes. Yo siempre he abogado por el diálogo y ahora tengo la sensación de que vamos a salir de esto más divididos como país y como sociedad. Las desgracias deben unir, no desunir", concluye el hombre que hizo a campeona del mundo de fútbol.

Por último, Del Bosque comentó que cuando acabe cl confinamiento, hará "lo que hacía antes, ir a comer con los amigos, pasear con mi mujer, estar con mis hijos... Cuando te jubilas es bueno quedar con los amigos y pasar buenos ratos juntos".