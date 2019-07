De Jong: "La decisión no fue fácil pero Bartomeu me convenció"

El holandés se estrena como jugador del Barcelona asegurando que solo eligió el azulgrana después de que el presidente viajara a Amsterdam en enero.

RUEDA DE PRENSA

Frenkie De Jong compareció por primera vez como nuevo jugador del tras ser presentado en el césped del Camp Nou ante 19.850 espectadores y su familia. Tras enfundarse la camiseta barcelonista compareció ante los medios de comunicación para repasar varias cuestiones.

Salutación en castellano. "Hola a todos, estoy muy contento y orgulloso por estar aquí, tengo muchas ganas de empezar".

Elección. "Siempre fue muy sueño desde pequeño y cuando vi que iban en serio fue muy fácil para mí decidir".

Dorsal elegido. "El 21 es un número especial para mí, siempre jugué con ese número y me siento cómodo pero ya veremos qué dorsal me toca".

Tradición holandesa en el Barcelona. "Siempre tuvimos una gran conexión por la filosofia de Cruyff, el y el Barcelona quieren jugar de forma similar y esto es fantástico".

Posición ideal. "No me importa donde y con quién juegue, todos los jugadores tienen mucho talento, la mejor posición sería en el mediocampo pero me da igual estar más adelante o más atrás, quiero empezar a jugar y que sea el entrenador quién decida".

Conversación con Valverde. "No he hablado todavía con Valverde".

Jugador favorito. "No tengo referentes, soy Frenkie De Jong y se trata de eso".

Dudas. "Había muchos clubes interesados en mí y es un proceso normal en la toma de la decisión, piensas en las opciones, qué es lo mejor, y el Barcelona me convenció con un plan muy bueno, los demás clubes también tenían un buen plan pero la decisión no fue fácil porque muchos clubes me decían muchas cosas y hubo momentos en el que no lo veía claro pero cuando vino el presidente en me convencieron, así que el mérito de mi llegada es suyo".

Menos dinero en el Barcelona. "Cuando el presidente y los miembros de la junta vinieron a Amsterdam hablamos de fútbol, yo nunca hablo de dinero sino que lo hace mi agente".

Palabras de Bartomeu. "No puedo explicar todo lo que me dijo pero me trasladó que tenían mucha confianza en mí y confiaban en que fuera un jugador clave que pudiera hacer grandes cosas aquí pero no lo puedo explicar todo".

De Ligt. "Esperaba esta pregunta pero no me toca a mí hablar sobre eso, él tiene tiempo"

Eliminación del . "Fue muy bonito, todos los del Barcelona me felicitaron y el presidente incluso me felicitó... fue muy amable".

Competencia. "Cuando llegas a un club así sabes que habrá mucha, aquí juegan los mejores del mundo, quiero entrenar bien para demostrar al entrenador que puedo estar en el equipo titular".

Messi. "Estoy muy contento de coincidir con él pero también con el resto, él es el mejor pero los demás tienen mucho talento, es difícil hablar de cómo pueda funcionar la cosa todavía".

Promesas. "No puedo prometer ni títulos ni que le metamos un 5 a 0 al Real Madrid pero prometo que nos esforzaremos mucho".