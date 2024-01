David López, sancionado por el Comité de Competición: qué partidos del Girona se pierde y qué dijo sobre Ortiz Arias

Los catalanes perderán a un pilar del equipo durante varias jornadas.

El Comité de Competición de la RFEF ha decidido darle cuatro partidos de suspensión y una multa económica de 601 euros a David López, futbolista del Girona, por sus dichos contra Miguel Angel Ortiz Arias.

Las palabras que motivaron la suspensión tuvieron lugar el pasado 22 de octubre, en el encuentro entre los Blanc-i-Vermells y UD Almeria, por la fecha 10 de LaLiga. El equipo de Michel comenzó perdiendo 2-0 en casa, pero logró darlo vuelta 5-2. En la entrevista de mediotiempo, el defensor expresó su descontento con las intervenciones del colegiado.

¿Qué dijo sobre Ortíz Arias?

"Yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia... Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. (...) Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar el respeto, no insultar. Estamos todos en el mismo barco".

Cabe resaltar que el 8 de noviembre se mostró arrepentido en un mensaje que publicó en sus redes oficiales. Si bien no sirvió para dejar sin efecto el castigo, si tuvo importancia para que se aplique el grado mínimo de sanción.

¿Qué partidos se perderá?

Todo indica que la directiva no intentará apelar y el futbolista cumplirá su sanción, que vale tanto para LaLiga como para Copa del Rey.

La suspensión comenzará a regir ante el Almería por liga, continuará contra el Rayo Vallecano por copa y luego se perderá otro encuentro liguero contra el Sevilla. El último podría ser por Copa del Rey, en caso de que los catalanes pasen de ronda, y sino será cuando visiten al Celta de Vigo.

Como fecha límite volvería el 4 de febrero ante la Real Sociedad y tendría una jornada de puesta a punto para un duelo clave, cuando visite al Real Madrid por la jornada 24.