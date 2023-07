David Beckham explicó por qué el Inter Miami fichó a Lionel Messi y cómo su asombroso traspaso dio lugar a ‘un millón de mensajes’

David Beckham explicó por qué el club se movió para fichar a Lionel Messi y el impacto que ya ha tenido en Florida su impresionante transferencia.

El argentino dejó el PSG como agente libre

Vinculado al Barça y a clubes de Arabia Saudí

Optó por empezar de cero en Estados Unidos

¿QUÉ OCURRIÓ? El siete veces ganador del Balón de Oro sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que se marchaba a la MLS como agente libre tras finalizar su contrato con el gigante de la Ligue 1, el París Saint-Germain. En un momento dado, el astro argentino parecía destinado a regresar al Barcelona, mientras que desde Medio Oriente se le ofrecían grandes sumas de dinero, pero ahora, a sus 36 años, se dispone a perseguir el sueño americano. Beckham, la leyenda del Manchester United, ayudó a cerrar el trato, y el ex capitán de la Selección inglesa ha desvelado los motivos que le llevaron a fichar a Messi y cómo su teléfono no ha dejado de sonar desde que se conoció el extraordinario golpe del mercado.

Getty/GOAL

LO QUE DIJERON: Beckham dijo a los asistentes al seminario "Lecciones de liderazgo": "Hace un par de semanas, me desperté con un millón de mensajes en el teléfono. Pensé: '¿Qué ha pasado? Normalmente no recibo tantos mensajes'. De repente, me enteré de que Leo había anunciado que venía a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí".

"Siempre he dicho, desde el principio, que si tenía la oportunidad de traer a Miami a los mejores jugadores del mundo, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Siempre he asumido ese compromiso con nuestros aficionados. Así que cuando escucho que uno de los mejores jugadores -si no el mejor- que lo ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y que sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento enorme para nosotros".

EL PANORAMA GENERAL: Además de ser uno de los principales accionistas del Inter Miami, Beckham posee una participación en el Salford City, de la League Two, junto a sus compañeros de la promoción del 92 del United. Cuando se le preguntó bromeando por qué Messi había acabado en Miami y no en Manchester, Beckham respondió: "Sí, soy copropietario del Inter Miami": "Sí, soy copropietario del Salford City. Y Salford es un gran lugar. Pero, obviamente, Argentina está más cerca de Miami que de Salford. Creo que eso atrajo bastante a Leo".

Getty/GOAL

¿QUÉ SIGUE? Se espera que Messi debute con el Inter Miami en un partido de la Copa de la Liga contra el Cruz Azul el 21 de julio, mientras que su debut en la MLS se producirá un mes más tarde en casa contra el Charlotte FC.