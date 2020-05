Dani Ceballos vuelve a cerrarle la puerta al Sevilla

El jugador blanco, cedido en el Arsenal, ha usado una ingeniosa forma para expresar su negativa a fichar por el conjunto de Lopetegui

Dani Ceballos sigue en el punto de mira del . El cuadro hispalense no se ha olvidado del actual centrocampista del , y ha vuelto a mostrarse interesado en hacerse con los servicios del medio de Utrera.

Sin embargo, el ex del ha vuelto a demostrar que no cambiaría al equipo verdiblanco, conjunto del que es canterano, por el eterno rival en la ciudad hispalense. Esta vez, ha utilizado Twitter para rechazar la posibilidad de firmar por el conjunto de Nervión.

Ante la posibilidad de que el Real Madrid le incluyese en una posible oferta al Sevilla por Ocampos, el jugador cedido en el ha usado un GIF del presidente de los , Donald Trump, para insistir en su negativa.

Esta no es la primera vez en la que Ceballos rechaza al Sevilla, ya que el pasado verano el conjunto que encabeza Lopetegui le tanteó para conocer su disposición para firmar, encontrándose con el 'no' de un jugador que no quiere traicionar al Betis. Asunto aclarado.