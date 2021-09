Dani Alves no jugará más en Sao Paulo

El lateral no se presentó al entrenamiento por una importante deuda y desde el departamento de fútbol decidieron no contar más con sus servicios.

Aunque los clubes brasileños se destacan por su poderío económico, también abundan los casos en los que los contratos de los jugadores se hacen insostenibles, tal como sucedió entre Sao Paulo y Dani Alves, a quien la directiva le determinó la finalización de su contrato.

Luego de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en la que fue citado por la Selección brasileña, el lateral no se presentó al entrenamiento de este viernes con el plantel de Hernán Crespo, a modo de protesta, debido a una falta de pago de salario por parte de la institución. Según medios brasileños, la deuda sería de más de 2 millones de dólares.

Con motivo de esta ausencia del defensor, y después de varios intentos fallidos por llegar a un arreglo entre las partes, la dirigencia tomó la fuerte decisión de no contar más con sus servicios, comunicándolo en su cuenta oficial de Twitter con un video.

Pronunciamento da diretoria de futebol: pic.twitter.com/ipYMIP1w9l — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 10, 2021

Carlos Belmonte, Director de Fútbol del Tricolor, fue el encargado de explicar la situación. "Daniel Alves y Miranda estaban al servicio de la selección brasileña y deberían haberse presentado hoy para comenzar el entrenamiento normal. Miranda asistió. Pero Daniel Alves no asistió", arrancó el directivo.

En la misma línea, continuó: "Sus representantes nos informaron que Daniel Alves no regresará a Sao Paulo hasta que haya un ajuste de deuda financiera, deuda que Sao Paulo reconoce y la semana pasada hizo una propuesta buscando el entendimiento y liquidación de esta deuda. La propuesta no fue aceptada por los representantes del deportista, algo común. La negociación seguirá involucrando al departamento legal y financiero". "En el departamento de fútbol tomamos la decisión e informamos al entrenador Hernán Crespo que Alves ya no estará disponible para jugar en Sao Paulo. Siempre vale la pena recordar que el club es más importante que todos nosotros. Nadie es más grande que Sao Paulo Fútbol Club", sentenció Belmonte.

EL FUTURO DE DANI ALVES

Si finalmente se termina concretando la desvinculación entre la institución tricolor y el lateral ex-Barcelona, podría continuar su carrera en Medio Oriente. El futbolista de 38 años estaría en los planes de más de un equipo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.