Dani Alves comunica su intención de seguir hasta diciembre

La historia de amor entre el Barcelona y Dani Alves tiene tintes de seguir alargándose. El jugador quiere disputar el Mundial de Qatar con la selección brasileña y, para ello, desea permanecer en el Barça hasta, por lo menos, el mes de diciembre. La Copa del Mundo se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, hecho que el bahiano valora para seguir jugando en Europa durante los próximos meses. Y el club azulgrana es su primera opción. El lateral firmó un contrato de medio año el pasado mes de diciembre cobrando el sueldo mínimo de la Primera División del fútbol español, un acuerdo que termina el 30 de junio y por el que la entidad blaugrana y el jugador deben volver a sentarse. A sus 39 años, Alves quiere quedarse en el Barça y formar parte de la plantilla que Xavi Hernández confeccione para el próximo curso.

Según ha podido saber GOAL, el brasileño ya ha trasladado al Barcelona su intención de alargar el vínculo contractual y seguir jugando en el Camp Nou hasta el Mundial. Desde el club ven el movimiento de Alves como una acción normal y previsible y no pondrán trabas a su permanencia en el equipo. El entorno del internacional tampoco cree que el Barça vaya a poner problemas a su renovación, ya que el salario no sería un inconveniente para la tan mermada economía blaugrana. Hasta el 30 de junio, el lateral firmó un salario de 100.000 euros -el mínimo-, con un bonus de 3 millones si disputaba el 60% de los partidos, unas cifras que serán revisadas pero que no supondrán un obstáculo para sellar la continuidad.

Desde enero y hasta este lunes, Dani Alves ha disputado 16 partidos de los 22 que ha jugado el Barcelona sin contar la Europa League, en la que el brasileño no estuvo inscrito. Por lo tanto, ha disputado el 72,7% de los partidos, superando de esta manera el porcentaje de encuentros pactado en el bonus. El salario de la próxima temporada, según cuentan varias fuentes consultadas, será un intermedio entre el sueldo mínimo y esos 3 millones de euros de la prima por partidos disputados. Una vez termine el Mundial, las dos partes se volverán a sentar para analizar cuál es la mejor opción, si seguir hasta final de la temporada 2022-23 o finalizar en invierno la relación contractual.