Cuenta atrás para vender a Soler y Guedes

Aunque Gattuso dice no conocer la urgencia por vender jugadores, el club busca comprador para Soler y Guedes

En su presentación como nuevo entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso sorprendió a propios y extraños asegurando que Peter Lim no le había comunicado la necesidad de vender a Carlos Soler, Gonçalo Guedes o José Luis Gayà. De hecho, sorprendió aún más que el italiano, recién llegado a Mestalla, reconociera que desconocía la deuda del club y su delicada delicada salud financiera. La realidad es que, lo sepa Gattuso o no, el Valencia CF está obligado a vender jugadores antes del 30 de junio si no quiere volver a presentar pérdidas. El curso pasado ya presentó pérdidas por 40 millones y ahora necesitaría vender por 60-70 millones, como ya reconoció el anterior técnico, José Bordalás. No es que el 30 de junio sea un 'deadline', porque se contemplaría una prórroga de unos días para poder hacer operaciones, pero la fecha sí es importante. Entre otras cosas, porque si el Valencia vuelve a presentar pérdidas en este ejercicio, esas pérdidas se restarían de su "fair play" para la próxima temporada, con lo que también afectaría al club para poder inscribir fichajes.

Peter Lim se encomienda al "mago" Mendes

De ahí que 'Meriton Holdings', después del nuevo volantazo de Peter Lim apostando por un nuevo entrenador, Gattuso, que ya es el décimo de su gestión, se haya puesto en manos del 'superagente' Jorge Mendes. El escollo a salvar es el 30 de junio, el club no puede permitirse más pérdidas, Lim no quiere poner más dinero y precisamente por eso, se ha activado ya la cuenta atrás para vender a Gonçalo Guedes y Carlos Soler. El futuro del club, en manos de la capacidad de negociación de Mendes. No será fácil. Ni siquiera para un "mago" como Mendes. Este es un mercado a la baja. Y además, los clubes europeos saben de la debilidad extrema del Valencia y tienen claro que apurarán hasta finales de mes para rebajar los precios de los jugadores. De manual. Hay urgencia por vender, pero no por comprar.

Guedes: tasado en 35 millones, es una venta cantada

En el caso de Gonçalo Guedes, Mendes está activando todos sus contactos en diferentes clubes, consciente de que es la venta más importante y la que le reportaría más dinero al club. Y por tanto, la prioridad. Se habla del interés de la Roma de José Mourinho (por ahora no pasaría de 20 millones y variables), se especula con la posibilidad del Wolverhampton (club "satélite" de Mendes) y en España se conoce el interés de clubes como Sevilla o Villarreal, que no podrían llegar a los 35 millones de euros que solicita el Valencia. Hace meses que Guedes, que acaba contrato en 2024, sabe que su venta es un secreto a voces. Mendes está trabajando en ello y está explorando todas las vías posibles en la Premier.

Soler: Descartado por el Barça, gusta en el Atleti

Después está el caso de Carlos Soler. Como ya avanzó GOAL, a pesar de que Mendes ofreció a Soler al Barcelona en nombre del Valencia, el club azulgrana descarta el fichaje, porque no tiene dinero para firmarle. Al otro lado de la ventanilla asoma el Atlético de Madrid, que sabe que es el mejor colocado para cerrar el fichaje y que ya ha iniciado contactos, aunque no ha presentado una oferta en firme por el jugador, que gusta al Cholo Simeone. La intención del Ateti es dejar que el tiempo pase, apurar sus opciones, esperar a que el Valencia siga sin encontrar comprador y entonces poder presentar una oferta a la baja por Soler. Fuentes vinculadas al Valencia explican a GOAL que tasan a Soler, al que le queda un año de contrato, en unos 25 millones. En cambio, el Atlético solo estaría dispuesto a poner una cantidad mucho menos, que no sobrepasara los 15 "kilos". Otro pretendiente es la Juventus, aunque el club 'bianconero' no quiere pagar traspaso y estaría dispuesto a resperar a que Soler agotase su contrato, para poder reclutarlo como agente libre a partir de julio de 2023.

Cuenta atrás para Jorge Mendes y 'Meriton'

Jorge Mendes suele ser un seguro de vida en estas cuestiones y 'Meriton' confía ciegamente en sus habilidades para vender jugadores antes del 30 de junio. Sin embargo, a simple vista no parece nada fácil. Ni siquiera para él. El tiempo juega en contra del Valencia, este es un mercado a la baja y cuando toda Europa sabe que hay un club ofreciendo a sus mejores jugadores al mejor postor, los clubes compradores tiran de paciencia y de ofertas a la baja. El Valencia está atrapado, no puede permitirse más pérdidas y necesita vender como sea. No hacerlo generaría una situación insostenible para el club, aunque nadie se lo haya explicado a Gattuso. Comienza la cuenta atrás. Mendes, manos a la obra.