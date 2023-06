Cuántos títulos tiene la Selección Colombia femenina

La Tricolor no desconoce lo que es subir a lo más alto del podio en una competición.

Colombia afronta un nuevo reto con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde no son favoritas, pero cuentan con un grupo de jugadoras que puede sorprender a más de un equipo. Además, las Cafeteras ya saben lo que es jugar finales y ganar títulos.

La Tricolor ya ha levantado trofeos en su historia tanto en torneo con límite de edad como en competiciones con la selección absoluta.

Las Cafeteras cuentan con dos trofeos en su vitrinas con la selección mayor. El primero fue en los Juegos Bolivarianos de 2009 y el segundo en los Juegos Panamericanos de 2019.

En 2009 conquistó el torneo que se disputó en formato de un solo grupo con cinco selecciones, todos contra todos. Colombia consigue 12 en una participación perfecta con triunfos sobre Perú (3-1), Venezuela (2-0), Ecuador (1-0) y Bolivia (4-2).

Catalina Usme y Kelis Johana Peduzine fueron la goleadoras del equipo con tres anotaciones.

En 2019 el camino fue más complicado en los Juegos Panamericanos. En principio, en la fase de grupos avanzaron en segundo lugar con cinco unidades, producto de un triunfo (2-0 vs Jamaica) y dos empates (0-0 vs Paraguay y 2-2 vs México), quedando por detrás de la Albirroja.

En semifinales superó por marcador de 4-3 a Costa Rica, en tiempos extras. Finalmente, en el juego por la medalla de oro, venció en penales a Argentina (7-6). Leicy Santos fue la figura de la Tricolor con tres tantos en el certamen, seguida por Usme con un par de goles.

Sus dos títulos se suman a sus tres subcampeonatos en la Copa América Femenina (2010, 2014 y 2022), al igual que en los Juegos Bolivarianos 2005, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 y Juegos Panamericanos 2015.

Con el equipo Sub-20 conquistaron las últimas tres ediciones de los Juegos Bolivarianos (2013, 2017 y 2022).