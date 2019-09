¿Cuántos premios The Best ha conseguido Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el gran acaparador de los premios The Best en sus primeras 3 ediciones

La temporada de premios en el mundo del fútbol ya ha comenzado. Tras comenzar la temporada, el primer galardón que se entrega es el 'The Best' de la FIFA, que cumple su cuarta edición, con un claro ganador en sus primeras ediciones.

Tras tres entregas del reconocimiento, el que ha copado prácticamente el palmarés es Cristiano Ronaldo. El actual jugador de la ganó hasta en dos ocasiones, las dos primeras de la historia de este trofeo, el 'The Best' en su etapa en el .

El primer galardón de la historia, que se entregó el 9 de enero de 2017, fue a parar para el delantero luso, que se impuso en la final con un 34'5%, superando en casi 10 puntos a su máximo rival en todos los trofeos que se van realizando, el argentino Lionel Messi.

Tras ganar la Champions, entre otros trofeos, en plena escalada de títulos por el equipo de Zinedine Zidane, el que fue '7' del cuadro blanco durante casi una década volvió a imponerse en la segunda edición de los 'The Best'.

En la edición del 2017, fue el mismo receptor el que venció, en esta ocasión a Messi, de nuevo, y a Neymar, el tercer clasificado por su actuación en el FC . Con un 43'2%, aún más contundente que el año anterior, Ronaldo se hizo con su segundo galardón.

Sin embargo, su racha se rompió en la última edición. Cristiano Ronaldo, ya en la Juventus, cedió el 'The Best' al que hasta hacía unos meses era su compañero de equipo en el club de la capital de , el croata Luka Modric. Pero no se quedó fuera de la terna, ya que fue segundo clasificado, a menos de un diez por ciento en las votaciones del centrocampista.

Este año, vuelve a estar nominado, junto a Messi y Van Dijk. El delantero llega con la conquistada con el equipo italiano la pasada temporada, y con la Nations League conquistada con , además de marcar 31 goles en 47 partidos tanto con la Juventus como con Portugal.