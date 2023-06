Cuántos Mundiales femeninos jugó Colombia

Las Cafeteras regresan a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición de Francia 2019.

Colombia se presenta a un nuevo Mundial con grandes expectativas el deseo de dejar en el pasado su ausencia de cuatro años atrás. Las Cafeteras clasificaron a la edición 2023 de la Copa del Mundo tras obtener el subcampeonato en la Copa América Femenina 2022, probando que tienen un plantel digno de las competiciones más importantes.

Sin embargo, no tienen el mismo nivel de experiencia en mundiales que otras selecciones que son consideradas candidatas al título, con apenas un par de participaciones en el certamen a lo largo de su historia.

¿ CUÁNTOS MUNDIALES FEMENINOS HA DISPUTADO COLOMBIA?

La Tricolor se ha presentado en las ediciones mundialistas de Alemania 2011 y Canadá 2015. De tal manera que no participó en las primeras cinco Copas del Mundo femeniles, además de perderse la más reciente en Francia 2019.

En Alemania no lograron avanzar más allá de la fase de grupos, con derrotas ante Suecia (0-1) y Estados Unidos (0-3), además de un empate frente a Corea del Norte (0-0). Con lo que se despidieron con un punto, pero sin goles.

Cuatro años más tarde demostraron el crecimiento de su balompié, alcanzado los octavos de final en Canadá. Su rendimiento en la etapa de grupos fue de un triunfo (2-0 vs Francia), un empate (1-1 vs México) y un descalabro (1-2 vs Inglaterra).

En la ronda de los 16 mejores fueron detenidas por marcador de 2-0 por Estados Unidos, selección que se quedaría con el título.

Lady Andrade fue la goleadora de las Cafeteras con un par de tantos, aunque también marcaron las futbolistas María Catalina Usme y Daniela Montoya Quiroz.