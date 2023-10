El internacional inglés deja de ser sorpresa y continúa a un ritmo goleador espectacular.

Jude Bellingham ya deja de ser sorpresa. El internacional inglés empezó como un tiro su aventura con el Real Madrid y está imparable desde que abandonó el Borussia Dortmund para firmar por el equipo español.

Bellingham está sosteniendo al Real Madrid a fuerza de goles. Inesperado Pichichi de LaLiga, sus dianas permiten al equipo de Ancelotti colocarse en la parte alta de la clasificación, pese a la salida de Karim Benzema el último verano.

El Madrid ganó la batalla a varios de los mejores clubes del mundo, algunos de ellos de la Premier League, y se hizo con el fichaje de uno de los futbolistas más prometedores del panorama mundial. Firmó al joven de 19 años por 103 millones de euros procedente del Borussia Dortmund y el internacional inglés no pudo tener un mejor inicio de temporada. El ex del Birmingham está demostrando que el club de Concha Espina no se equivocó con su contratación.

Bellingham está asociado mucho más con la creación que con la destrucción. Se trata de un futbolista muy talentoso y acostumbrado a pisar el área rival, pero sus números con el Real Madrid no se ajustan a lo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera. En el Borussia Dortmund, marcó un gol cada 598 minutos de juego en la Bundesliga (12 tantos en 7.186 minutos, repartidos en 92 encuentros) y 1 cada 423 minutos de juego entre todas las competiciones (24 en 10.174', repartidos en 132 compromisos). En ese sentido, Bellingham está mejorando esos números de forma espectacular.

¿Cuántos goles ha marcado Jude Bellingham con el Real Madrid?