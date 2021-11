Otra decepción con el United: ¿Cristiano Ronaldo se equivocó de equipo en Manchester?

Esta semana podría ser un poco incómoda en la Selección de Portugal, de cara a lo que será la próxima fecha de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Y es que Bernardo Silva, Joao Cancelo y Rúben Dias vienen de humillar en el derbi de Manchester a dos de sus compañeros: Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo.

"Hoy nos demostraron que no estamos al mismo nivel", reconoció Fernandes tras la derrota contra el Manchester City. Mientras el mediocampista hacía el balance del partido, Cristiano Ronaldo se marchaba cabizbajo al vestuario de Old Trafford, claramente decepcionado por la mala presentación de los suyos en el derbi.

Poco antes de culminar el partido, la frustración de CR7 quedó en evidencia con una dura entrada sobre Kevin De Bruyne, quien quedó tendido sobre el césped por un buen rato. La falta del portugués pudo terminar en algo más que una amarilla, pues el balón no estaba en juego y Ronaldo fue directamente sobre el belga.

La historia no es nueva, pues hace dos semanas lo vimos cuando el United fue aplastado por el Liverpool por 5-0: Ronaldo se salvó de la roja tras una serie de patadas a Robertson. Aunque el marcador no fue tan amplio como contra los Reds, CR7 se marchó nuevamente decepcionado de Old Trafford tras el show del City.

Luego de una primera mitad de dominio absoluto, en la que las grandes intervenciones de David de Gea evitaron una goleada antes del descanso, el segundo tiempo fue una práctica con público para el equipo de Pep Guardiola. De hecho, todos los jugadores celestes tocaron el balón más veces que Ronaldo en todo el partido.

Pep Guardiola had Manchester United on strings 🎻 pic.twitter.com/Po5JJU6gT0 — Goal (@goal) November 6, 2021

La decepción de CR7 debe ser muy grande en estos momentos. Tan solo hay que recordar que hace apenas unos meses estuvo cerca de llegar a Manchester City, pero la llamada del United sobre la hora cambió las cosas y finalmente el delantero portugués decidió escuchar su corazón para iniciar otra aventura en el club de sus amores.

A pesar de sus 36 años, Ronaldo se mantiene como un delantero letal de cara al arco. El delantero portugués suele aprovechar muy bien las oportunidades que tiene a disposición, como ha sido a lo largo de la presente edición de la Champions League, saliendo al rescate de los Red Devils cuando más lo necesita Ole Gunnar Solskjaer.

Pero el cinco veces ganador del Balón de Oro necesita jugadores de clase mundial que lo acompañen, si es que quiere seguir sumando trofeos a su imponente palmarés. Juventus falló en esa tarea, razón por la que Ronaldo no dudó en tomar la decisión de marcharse de Turín con el objetivo de seguir conquistando títulos importantes.

Es por eso que, cuando se acerca a los últimos años de su carrera, Ronaldo debe haberse dado cuenta que las posibilidades de ganar títulos no se han visto precisamente favorecidas con su regreso a Old Trafford, cuando hace poco pudo irse al Etihad Stadium para comandar un proyecto sumamente ambicioso que pelea por todo.

Además, la diferencia entre City y United quedó muy marcada con lo visto el derbi de Manchester. Mientras Bernardo Silva ocupaba cada espacio en el rectángulo de juego y además era figura con el segundo gol del partido, los jugadores ofensivos de los Red Devils estaban más ocupados en tareas defensivas.

Cancelo fue mucho más productivo que Bruno Fernandes, gracias a la versatilidad que le permite actuar muchas veces como mediocampista. Un centro suyo produjo el gol en contra de Eric Bailly, así como la asistencia para el gol de Bernardo y las tres que dio en reciente la goleada ante Brujas por la Champions League.

Lo mismo sucedió en defensa. Y es que Rúben Dias en ningún momento estuvo preocupado por neutralizar a Ronaldo, quien fue un espectador más del juego de los Citizens. El central portugués adelantó su posición y participó en la elaboración de los suyos, plantándose en el centro del campo y jugando con absoluta naturalidad.

Un clásico dominado pic.twitter.com/GXLj5GeeVD — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 6, 2021

Obviamente, la diferencia en la calidad de los equipos va mucho más allá de lo que mostraron los jugadores a nivel individual. También hay un claro contraste en la propuesta de los entrenadores, teniendo a Solskjaer con un estilo que acumula mucha gente en defensa y reduce el riesgo de los talentos ofensivos que tiene.

Luego de la derrota, Solskjaer reconoció que su alineación conservadora no valió la pena. "Cuando pierdes un partido contra un gran equipo, quieres un mejor Manchester United que el que viste en el campo", expresó el estratega noruego sobre la realidad que viven los Red Devils en la Premier League.

Guardiola, por su parte, se mostró complacido por conseguir los tres puntos, pero nunca se dejó llevar por haber derrotado a un United tan modesto. "Tuvimos una sólida actuación, hicimos un buen juego y merecimos la victoria. Salvo en 10 minutos en los que perdimos pelotas estúpidas, estuvimos muy bien".

City se va al parón internacional con la moral por las nubes, superando a Liverpool y quedando a tres de Chelsea. Claro que lamentan no tener un delantero letal como Cristiano Ronaldo, sobre todo en juegos como ante Southampton o Crystal Palace, pero los Citizens pueden hacer más sin un goleador que lo que puede hacer Ronaldo sin un equipo que funcione.