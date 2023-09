CR7 lanza: "A quien le guste Cristiano, no tiene por qué odiar a Messi"

Cristiano Ronaldo habló del legado que tanto él como Lionel Messi han dejado en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominaron el fútbol mundial a lo largo de 15 años y ahora, en el ocaso de sus carreras, continúan siendo el centro de atención. En conferencia de prensa, CR7 habló de su rivalidad con el argentino y afirmó que quienes lo admiran, no tienen que tener motivos para odiar al '10'.

"La rivalidad ya fue, pero fue una rivalidad buena y estoy seguro de que todos la disfrutaron. Al que le gusta Cristiano no tiene por qué odiar a Messi y viceversa, porque los dos fuimos buenos, muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados por todo el mundo", declaró Ronaldo previo al partido entre Portugal y Eslovaquia por las eliminatorias para la Eurocopa 2024.

El astro portugués consideró que, pese a que ambos ya no están en la élite, su legado continúa intacto: "Aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente", señaló.

Los récords hechos por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi serán complicados de alcanzar, pues son los jugadores con más Balones de Oro de la historia con cinco y siete, respectivamente, además de ser los dos máximos goleadores históricos.