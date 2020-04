Costará más convencer a Umtiti que al Barcelona

El central no quiere salir del Barcelona a pesar de que el club azulgrana le busque equipo desde el pasado verano.

No deja de ser irónico que el enloqueciera para renovar a Samuel Umtiti dándole la ficha que él quería tras meses de infructuosas negociaciones porque no podía permitirse su salida y ahora, menos de dos años después, lleve tiempo buscándole equipo. Pero esa es la realidad. El francés está en venta porque no ha vuelto a ser el mismo desde que rechazó pasar por el quirófano en 2018 para superar sus molestias en la rodilla y actualmente ya no hay dudas en el seno del club en cuanto a que la ficha de Umtiti no es acorde ni a su jerarquía ni a su rendimiento.

Es cierto que con Quique Setién ha recuperado buena parte de la presencia perdida con Ernesto Valverde, que le reservó el rol de tercer central por detrás de Clément Lenglet, quien hasta la fecha se ha mostrado más fiable en cuanto a participación más allá de que el ex del ofrezca un mayor criterio en la salida de balón. Pero ello es insuficiente para evitar que el club considere su salida, por la que pretende ingresar entre cuarenta y cincuenta millones de euros, una cantidad que hasta la fecha nadie se ha atrevido a poner sobre la mesa a pesar que ya hace un año que el club está dispuesto a hablar de su venta.

De momento ha trascendido cierto interés por parte del , que podría permitirse alcanzar esta cifra en la misma medida que traspase a Kalidou Koulibaly por el doble. Según la prensa italiana el club partenopeo considera que el francés sería un buen sutituto, más joven, con contrastada experiencia internacional y carácter suficiente como para ejercer de líder de la zaga como pretende Gennaro Gattuso.

Sin embargo, Umtiti se encuentra muy a gusto en Barcelona en lo personal. Desde el primer día se adaptó a la ciudad y a un vestuario en el que cuenta con varios compatriotas y nunca ha mostrado la más mínima predisposición a abandonar el club desde que firmara la renovación. Cualquiera que quiera contar con sus servicios debe ser consciente de que será más difícil convencer al jugador que al Barcelona.