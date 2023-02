La (irónica) contracrónica del derbi madrileño

Otro escándalo contra el Real Madrid. Uno más. ¿Hasta dónde va a llegar el Comité de Árbitros en su afán por favorecer al Atleti? Es impresentable que el CTA designase a Gil Manzano para el partido, cuando su historial con los colchoneros es escandalosamente favorable, habiendo expulsado tan solo a Joao Félix, Diego Costa, Gabi en el descanso y ahora a Correa. Es insufrible que Simeone se haya podido mover por el área técnica a sus anchas, sin haber sido expulsado por su planteamiento rácano, para depués ser arrestado y conducido a Guantánamo. Es increíble la cara de cemento que tiene el Atleti haciendo comunicados y llorando por las esquinas, sin tener la deferencia de empezar el partido con uno menos y con un penalti en contra desde el minuto uno. Contra todo y contra todos.

Es increíble que el árbitro solo haya sacado tres amarillas y una roja a un equipo que ha cometido la friolera de ocho faltas, merecedoras todas de expulsión, con varios partidos de suspensión y de propina, un viaje de ida a Siberia, con todos los gastos pagados. Es un abuso que en los últimos tres derbis contra el Atleti, los árbitros sólo hayan expulsado a tres jugadores del Atleti, mientras les permite que se sigan quejando de ser los únicos a los que no les han pitado un penalti en toda la Liga, mientras su gente dice que, entre los árbitros y los de amarillo, 120 años de pasillo. Caraduras. Contra todo y contra todos.

Es intolerable que nuestro fútbol permita que el Atleti, que aburre a las ovejas y siempre se queda con diez en el Bernabéu, tuviera la osadía de marcar un gol sin que fuera anulado, para luego defender y hasta perder tiempo, en vez de poner alfombra roja para que Vini pudiera bailar, dando por buena la canasta con dos tiros libres para Sergio Llull. Es increíble que Medina Cantalejo siga permitiendo que Gil Manzano pueda arbitrar al Atleti sin hacer bien su trabajo, a conciencia, mientras le favorece claramente en cada partido, como ha podido ver toda España, que se ha quedado muy triste después de un funeral televisado en forma de pospartido. Contra todo y contra todos.

Es irritante seguir perteneciendo a este sistema bochornoso que permite que no siempre gane el que debe, porque todo el mundo sabe que, si no tienes equipo, debes hacerte del Madrid, para ser más feliz. Es vergonzoso que las televisiones de este país tengan miedo a confesar abiertamente que Gil Manzano no tiene ninguna simpatía por el Madrid, cuando si tuvieran algo de dignidad, deberían exigir neverazo para un árbitro que es más colchonero que 'Indi'. Es intolerable tener que aguantar unos arbitrajes diseñados para perjudicar a un equipo que da de comer a este periodismo y este país de desagradecidos que no se dan cuenta de que viven porque el Madrid respira. Contra todo y contra todos.

El público, decepcionado por el atraco perpetrado por el Atleti y el agresor Correa, salió del estadio indignado con el árbitro y preguntándose hasta cuándo se permitirá que siga este escándalo. Esto se le está yendo de las manos a los árbitros. Sólo faltaría que un día el Real Madrid perdiera una final de Champions contra el Atleti, con un gol ilegal en fuera de juego, que el periodismo deportivo se lo callase y que, pasados unos años, el árbitro lo reconociera. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Contra todo y contra todos.Es lamentable que el antimadridismo de esta sociedad se pregunte por qué el Madrid no saca un comunicado del ‘caso Negreira’, en vez de preguntarse por qué el Atleti siempre sale favorecido del Bernabéu. Es el precio que hay que pagar por tener más ligas y más Champions que nadie. Basta ya de poner la otra mejilla. "Florentino, hazlo". Se busca árbitro digno para derbi decente. Hay que irse a la Superliga. Ya. Contra todo y contra todos.

Rubén Uría