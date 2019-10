Ousmane Dembélé ha sido sancionado con dos encuentros tras su expulsión en el partido frente al Sevilla. De este modo el se quedará sin el jugador para disputar el Clásico del próximo 26 de octubre ante el .

Según el acta de Mateu Lahoz la expulsión se debió a que "en el minuto 87 el jugador (11) Dembele, Masour Ousmane fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en los siguientes términos: "Muy malo, eres muy malo" mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia mía".

Esta es la resolución del Comité de Competición:

Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas (117)

El Comité de Competición explica en su escrito que sanciona a Dembélé con dos partidos por incumplir el artículo 117 del Código Disciplinario, que regula sobre las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas y especifica que: "Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

#PremierLeague

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Vistas las alegaciones y las pruebas videográficas aportadas por el Fútbol Club Barcelona, este Comité de Competición considera:

"Tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y de las pruebas aportadas, este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de errores materiales manifiestos, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, del visionado de las imágenes se deduce: en el caso de don Masour Ousmane Dembele, no se desvirtúan de ninguna manera las expresiones contenidas en el acta. De este modo, no se aprecia en ninguno de los casos un error material manifiesto. En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas, con las consecuencias disciplinarias que se derivan de las referidas expulsiones".