Con Vidal, Bravo y Medel: Reinaldo Rueda oficializó la nómina que enfrentará a Colombia y Guinea

El técnico de la Selección chilena reunirá a los referentes del plantel en la próxima fecha FIFA de octubre, a jugarse en España.

Este jueves Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos con Colombia y Guinea que se jugarán el próximo 12 y 15 de octubre en Europa. En ella destaca el retorno de la Generación Dorada.

Si bien Claudio Bravo ya se sumó al proceso del técnico caleño en la última jornada de fecha FIFA, ante y Honduras, Arturo Vidal y Gary Medel no estuvieron entre los citados, por lo que no se produjo el esperado reencuentro de los futbolistas tras el tan comentado quiebre después de no clasificar a Rusia 2018. Sin embargo, el DT colombiano dispuso el regreso de todos los referentes del plantel para los duelos que se llevarán a cabo en .

¿Cuándo juega la Selección chilena? Amistosos y Eliminatorias sudamericanas

El primero será en la ciudad de Alicante, en el estadio José Rico Pérez, el próximo 12 de octubre a las 15:00 horas de . Tres días después, y en el mismo horario, La Roja enfrentará a la Selección que lidera el mediocampista Naby Keita, del .

En la nómina destaca -además- el retorno de Fabián Orellana, de gran temporada en el de España, y el llamado a Niklas Castro, atacante chileno-noruego, de los registros del Aalesunds, que se destaca en la liga nórdica. El futbolista, de 23 años, ha disputado 19 partidos en la Adeccoligaen, en la que registra 13 conquistas.

La nómina:

Arqueros

- Gabriel Arias (Racing-ARG)

- Claudio Bravo (Manchester city-ING)

- Gonzalo Collao ( U.D-ESP)

Defensores

- Guillermo Maripán (AS Mónaco-FRA)

- Gary Medel ( -ITA)

- Oscar Opazo ( )

- Miiko Albornoz ( 96-ALE)

- Paulo Díaz ( -ARG)

- Mauricio Isla ( -TUR)

- Alfonso Parot (U. Católica)

- Francisco Sierralta ( -ITA)

- Sebastián Vegas ( -MEX)

Volantes

- Erick Pulgar ( -ITA)

- Diego Valdés ( -MEX)

- Arturo Vidal (FC -ESP)

- Esteban Pavez (Al-Nasr-E.A.U.)

- César Pinarez (U. Católica)

Delanteros

- Jean Meneses ( -MEX)

- Felipe Mora (Pumas-MEX)

- Fabián Orellana (Eibar-ESP)

- Diego Rubio ( -EE.UU.)

- Alexis Sánchez ( -ITA)

- Christian Bravo (Montevideo Wanderers-URU)

- Niklas Castro (Aalesunds FK-NOR)

🇨🇱⚽️ ¡Hay nómina de #LaRoja para los amistosos con y Guinea!



