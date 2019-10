"Con todo a la final": Arturo Vidal se inclina por Flamengo en la definición de la Copa Libertadores 2019

El volante chileno mostró su favoritismo por el Mengao en la antesala al cruce frente a River del 23 de noviembre en el Estadio Nacional.

La final de la 2019 ya está definida. Y es que este miércoles, Flamengo se instaló en la definición del 23 de noviembre, en el Estadio Nacional de Chile, en la que se medirá a River, equipo que dejó en el camino a Boca. Esto tras golear por 5-0 a Gremio, en el partido de vuelta de semifinales jugado en el estadio Maracaná.

Y el club más popular de , que no llegaba a esa intancia desde que fue campeón del torneo continental en 1981, sumó un hincha de lujo. Arturo Vidal, que jugó algunos minutos en la victoria del Barcelona sobre Slavia Praga en , expresó su favoritismo por el Mengao a través de sus redes sociales.

El historial entre River y Flamengo

“Vamos Flamengo carajo!!! Con todo a la final”, publicó en Twitter el mediocampista formado en junto a una serie de fotografías. Cabe recordar que el nacido en San Joaquín, quien posó con la camiseta del Fla en la pasada Copa América, confesó hace un tiempo sus ganas de formar parte del club de Río de Janeiro dada su cercanía con Rafinha, su ex compañero en Bayern Munich.

El artículo sigue a continuación

River y el karma de las finales en Santiago de Chile

"Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo, que tiene una gran hinchada, donde aman el fútbol como yo", afirmó en diálogo con Arthur en el programa "Relatos de Vidal".