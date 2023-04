Comunicado del Sevilla contra el arbitraje español: exige un "trato igualitario" y "unanimidad de criterios"

“Hay permisividad indignante con unos y mano dura con otros”, se quejan los hispalenses.

El Sevilla ha emitido este sábado un comunicado oficial en el que se queja de las decisiones arbitrales y de las tarjetas amarillas y rojas que han visto sus futbolistas a lo largo del presente curso.

"El Sevilla FC quiere mostrar su honda preocupación y su absoluto rechazo a muchas de las decisiones arbitrales tomadas esta temporada en relación a las tarjetas amarillas y rojas recibidas por sus jugadores", reza el comunicado oficial emitido un día después del empate a dos contra el Celta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Un partido en el que los hispalenses sufrieron la expulsión de Pape Gueye sobre los 18 minutos de la primera parte, después de que el mediocentro sevillista cometiera dos faltas (una sobre Renato Tapia y otra sobre Iago Aspas) y viera dos tarjetas amarillas. Además, Marcos Acuña, autor del 2-0 parcial, también fue expulsado después del 2-2 del Celta en el minuto 93 de encuentro por insultar al árbitro del choque, Pizarro Gómez, por lo que podrían caerle varios partidos de suspensión.

"En el minuto 90 el jugador (19) Acuña, Marcos Javier fue expulsado por el siguiente motivo: Por gritarme en reiteradas ocasiones ‘¡Te lo has cargado, eres el puto personaje del partido!’", ponía Pizarro Gómez en el acta arbitral del encuentro.

"Los nervios y las broncas nos llevan a veces a decir cosas que no debemos", expresaría Acuña en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar que nunca dije "Puto", tal y como consta en el acta del partido, si bien seguramente con el ambiente y el ruido del estadio el árbitro pudiera entender eso", aclararía el lateral izquierdo argentino, campeón del mundo en Qatar 2022.

Tras todo ello, el Sevilla cargó duramente contra el arbitraje español y aseguró, a través de un comunicado, que "es claro que muchas de estas tarjetas han podido ser por protestar, algo que hacen todos los jugadores de todos los equipos, lo que deja patente que hay una falta de criterio en relación a las protestas o, hablando claro, una indignante permisividad con unos y mano dura con otros".

Así reza el comunicado oficial íntegro:

"El club siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, a sabiendas de lo complicado que resulta realizar la labor del arbitraje, pero desde el club no podemos compartir muchas de las decisiones en relación a las tarjetas recibidas por nuestros jugadores, lo que a la larga nos ha perjudicado gravemente en la competición.

Los datos hablan por sí mismos:

El Sevilla FC, que con un partido más es el 14º equipo de la clasificación en faltas cometidas, 329. Es, sin embargo, el equipo con más tarjetas rojas acumuladas en la temporada, junto al Elche (11), y el segundo con más amarillas (91), sólo superado por el Mallorca (98), siendo el conjunto bermellón, no obstante, el que más faltas comete (449), 120 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos. En cuanto al número de tarjetas totales (rojas y amarillas), es el equipo más tarjeteado del campeonato, con 102, superando al Mallorca con 101 y al Getafe con 84 (que es el tercer equipo que comete más faltas con 411), 82 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos. Estos datos reflejan que es el equipo que tiene el mayor porcentaje de faltas-tarjetas de LaLiga, pese a ser el séptimo en la tabla de los equipos que menos faltas cometen en la categoría.

Haciendo la media, prácticamente una de cada tres faltas que comete el Sevilla FC se traduce en tarjeta. Poniendo el foco el partido contra el RC Celta, el Sevilla FC cometió 11 faltas en el partido y vio cuatro tarjetas amarillas y dos rojas, mientras que el Celta vio dos amarillas por nueve faltas cometidas. Aunque no es un dato, resulta evidente que el Sevilla FC no es catalogado hoy por hoy como un equipo duro, por lo que no dejan de alarmar estos datos. Es claro que muchas de estas tarjetas han podido ser por protestar, algo que hacen todos los jugadores de todos los equipos, lo que deja patente que hay una falta de criterio en relación a las protestas o, hablando claro, UNA indignante permisividad con unos y mano dura con otros.

Los datos generales de la competición española deben llevar a una reflexión urgente: LaLiga es, con diferencia, donde más tarjetas muestran los árbitros. La comparación con la Premier League, donde se juega un fútbol físico y de mucho más contacto, habla por sí sola: en la Premier, con más jornadas disputadas, se han mostrado 29 tarjetas tojas hasta la fecha; en La Liga, 108. Más del triple. Algo, como poco, llamativo. Desde el Sevilla FC exigimos que se analicen estos datos y se plantee un freno desde donde corresponda a decisiones que van en contra del espectáculo.

No se trata de buscar excusas por la temporada que está realizando el equipo. Si el Sevilla FC está donde está es por los méritos deportivos contraídos a lo largo de las 28 jornadas disputadas, pero sí se trata de exigir un trato igualitario para todos los clubes de LaLiga y unanimidad de criterios a la hora de tomar decisiones, algo que hoy día desgraciadamente no se observa por ningún lado".