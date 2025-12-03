Cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y San Antonio Spurs: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Orlando Magic recibirán a los San Antonio Spurs para comenzar el crucial partido de la NBA el 3 de diciembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Orlando anota 119.5 puntos por partido, un poco más que los 119.2 puntos de los Spurs. Los Magic cuentan con 44.9 rebotes por partido, mientras que los Spurs tienen 44.6 rebotes. Las 25.5 asistencias por partido de Orlando son algo inferiores a las 26 asistencias por partido de San Antonio.

Los Magic tienen 8.6 robos, mientras que los Spurs tienen 8.8 robos. Orlando, por su parte, promedia 5.5 bloqueos por partido en comparación con los 5.1 de los Spurs.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y San Antonio Spurs, y mucho más.

Orlando Magic vs San Antonio Spurs: Fecha y hora de inicio

El Orlando Magic se enfrentará a los San Antonio Spurs en un épico partido de la NBA el 3 de diciembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Kia Center en Orlando, Florida.

Fecha 3 de diciembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Kia Center Ubicación Orlando, Florida

Cómo ver Orlando Magic vs San Antonio Spurs en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre el Orlando Magic y los San Antonio Spurs en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Noticias del equipo Orlando Magic

Franz Wagner está produciendo 22.9 puntos por partido mientras lanza un 82.8 por ciento desde la línea de tiros libres y un 48.1 por ciento desde el campo.

Jalen Suggs contribuye con 4.8 asistencias por juego y 2.9 pérdidas de balón durante 24.4 minutos.

Desmond Bane está logrando 19.2 puntos, 4.5 asistencias y 4.6 rebotes por partido mientras lanza un 45.5 por ciento desde el campo.

Lesiones de Orlando Magic

Jugador L esión E stado de la lesión PF, Paolo Banchero Lesión inguinal Día a día C, Moritz Wagner Lesión de rodilla Fuera

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Devin Vassell está promediando 15.9 puntos por partido, 2.4 asistencias y 3.6 rebotes mientras lanza un 44.2 por ciento desde el campo.

Dylan Harper está proporcionando 13.2 puntos, 3.1 asistencias, 3.0 rebotes por juego y un porcentaje de tiros de campo de 50.5 por ciento.

De'Aaron Fox domina con 24.1 puntos, 6.6 asistencias y 3.5 rebotes por partido mientras lanza un increíble 49.5 por ciento desde el suelo.

Lesiones de los San Antonio Spurs

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Jordan McLaughlin Lesión en el muslo Fuera C, Victor Wembanyama Lesión en la pantorrilla Fuera

Récord cara a cara entre Orlando Magic y San Antonio Spurs

El récord reciente cara a cara de los Orlando Magic contra los San Antonio Spurs muestra que Orlando tiene una fuerte ventaja, ganando cuatro de los últimos cinco partidos. Los Magic ganaron 116-105 en su encuentro más reciente el 2 de abril de 2025, y una victoria apretada de 112-111 el 9 de febrero de 2025, demostrando su capacidad para ganar tanto juegos cerrados como más cómodos.

La única victoria de los Spurs durante este tiempo ocurrió el 10 de octubre de 2024, cuando derrotaron a los Magic 107-97, demostrando que son capaces de competir cuando ejecutan efectivamente. Orlando también prevaleció en encuentros anteriores, ganando 108-98 el 1 de febrero de 2024 y 127-111 el 9 de febrero de 2024.

Basado en resultados recientes, el impulso parece estar del lado de Orlando, y a menos que los Spurs hagan grandes cambios, los Magic podrían entrar a este juego como los favoritos para ganar nuevamente.