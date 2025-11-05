Cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Phoenix Suns: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Phoenix Suns (3-4) se dirigen al Chase Center el martes, con el objetivo de romper una racha de tres derrotas consecutivas fuera de casa al enfrentarse a los Golden State Warriors (4-3).

Las cosas no han sido precisamente un camino de rosas para Golden State, que sigue buscando consistencia al inicio de la campaña 2025-26. Apenas días después de lograr una victoria impresionante sobre los Clippers, los Warriors tropezaron en la carretera, cayendo en dos partidos consecutivos que han planteado más preguntas que respuestas sobre su ritmo y rotaciones.

Mientras tanto, los Suns tenían su propia misión: encadenar victorias consecutivas por primera vez este año. Misión cumplida. Detrás de una actuación ofensiva dinámica, Phoenix sorprendió a los Spurs con un triunfo de 130-118, avanzando a un 3-4 en general y subiendo al cuarto lugar en la División del Pacífico.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Phoenix Suns, además de mucho más.

Golden State Warriors vs Phoenix Suns: Fecha y hora de inicio

Los Warriors se enfrentarán a los Suns en un emocionante partido de la NBA el martes 4 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el United Center en Chicago, Illinois.

Fecha Martes, 4 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio United Center Ubicación Chicago, Illinois

Cómo ver Golden State Warriors vs Phoenix Suns en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Warriors y los Suns en vivo en KTVK, KPHE, NBCSBA, Fubo (en el mercado).

Transmitir el juego con una VPN

Noticias del equipo Golden State Warriors

Stephen Curry lideró a Golden State con 24 puntos en la derrota, mientras que Jimmy Butler contribuyó con 20 puntos, seis rebotes y siete asistencias. A pesar de sus esfuerzos, los Warriors fueron expuestos en el interior, cediendo 56 puntos en la pintura, una debilidad evidente que deberán abordar si planean competir a fondo en la postemporada.

Hasta ahora esta temporada, Golden State está anotando 117.6 puntos por partido, con un porcentaje de tiros del 46.8% desde el campo. Están capturando 41.9 rebotes por encuentro y repartiendo 27.7 asistencias, ocupando el octavo lugar en la liga en ese departamento. Defensivamente, han sido oportunistas, promediando 9.1 robos y 4.0 bloqueos por partido, colocándose entre los 10 mejores de la NBA en robos. Los Warriors tuvieron la ventaja en el enfrentamiento del año pasado, entregando a Phoenix su peor derrota de la campaña 2024-25 con una victoria de 133-95 el 8 de abril.

Noticias del equipo Phoenix Suns

Por otro lado, Devin Booker encabezó el ataque de los Suns con 28 puntos y 13 asistencias, mientras que Grayson Allen y Ryan Dunn cada uno contribuyó con 17 puntos. El banquillo de Phoenix tuvo un impacto importante también, sumando 50 puntos para asegurar la victoria. Esta temporada, los Suns están promediando 118.3 puntos por partido con un 46.5% de efectividad en los tiros, junto con 42.4 rebotes y 28.0 asistencias, también los octavos mejores en la NBA. Defensivamente, se mantienen con 9.7 robos y 5.3 bloqueos por encuentro. La temporada pasada, Phoenix ganó dos de los cuatro enfrentamientos contra Golden State, promediando 121.5 puntos en esas victorias mientras limitaban a los Warriors a solo 105 puntos por partido.

Récord cara a cara entre Golden State Warriors y Phoenix Suns