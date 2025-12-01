Cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Golden State Warriors se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder para abrir el muy anticipado partido de la NBA el 2 de diciembre de 2025, a las 11:00 pm ET/8:00 pm PT.

Los Warriors anotan 114.5 puntos por partido, mientras que los Thunder anotan 122.2. Oklahoma City presume de 45 por partido en comparación con los 43 de Golden State. Los Thunder promedian 26.2 asistencias, mientras que los Warriors promedian 27.4.

Los Thunder han estado registrando 10.4 robos por partido en comparación con los 9.9 de Golden State, y tienen 5.5 bloqueos frente a los 4.4 de los Warriors.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder, además de mucha más información.

Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder: Fecha y hora de inicio

Los Golden State Warriors se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder en un épico partido de la NBA el 2 de diciembre de 2025, a las 11:00 pm ET/8:00 pm PT en el Chase Center en San Francisco, California.

Fecha 2 de diciembre de 2025 Hora de inicio 11:00 pm ET/8:00 pm PT Estadio Chase Center Ubicación San Francisco, California

Cómo ver Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en TV y transmisión en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Golden State Warriors y los Oklahoma City Thunder en vivo en:

Canal de TV: NBC

NBC Servicio de streaming: Peacock

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Golden State Warriors

Jonathan Kuminga tiene un promedio de 6.2 rebotes por juego, con 1.6 ofensivos y 4.6 defensivos.

Draymond Green contribuye con 5.8 asistencias por juego mientras registra 3.1 pérdidas de balón durante 29.1 minutos.

Jimmy Butler III tiene un porcentaje de acierto del 52.7% en tiros de campo y promedia 20.2 puntos, 5.2 asistencias y 5.7 rebotes por juego.

Lesiones de los Golden State Warriors

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Trayce Jackson-Davis Lesión de rodilla Día a día PG, Stephen Curry Lesión de cuádriceps Fuera

Noticias del equipo Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander tiene un porcentaje de acierto del 88.7% desde la línea de tiros libres y del 54.5% en tiros de campo mientras promedia 32.5 puntos por juego.

Luguentz Dort está produciendo 8.0 puntos, 1.1 asistencias y 3.9 rebotes por juego con un porcentaje de tiro del 38.2%.

Isaiah Joe está anotando 13.1 puntos, 1.4 asistencias y 2.8 rebotes por juego mientras tiene un porcentaje de acierto del 44.8% en tiros de campo.

Lesiones del Oklahoma City Thunder

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Alex Caruso Lesión en el cuádriceps Fuera PG, Nikola Topic Lesión en la ingle Fuera

Historial de enfrentamientos cara a cara entre Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder

Basado en los cinco encuentros previos cara a cara entre los Golden State Warriors y el Oklahoma City Thunder, el próximo juego tiene el potencial de ser una batalla de alta puntuación y muy disputada. El Thunder ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, incluyendo una emocionante victoria por 138-136 el 9 de diciembre de 2023, y una contundente victoria por 126-102 el 12 de noviembre de 2025, demostrando su destreza ofensiva y capacidad para ganar juegos cerrados.

Sin embargo, los Warriors han mostrado que son capaces de responder, como lo demuestran victorias significativas como 116-109 el 30 de enero de 2025, y 127-116 el 11 de noviembre de 2024, que muestran que pueden superar a OKC cuando rinden bien. Numerosos juegos se han decidido por márgenes reducidos, como la victoria del Thunder el 28 de noviembre de 2024, por 105-101, lo que demuestra lo igualados que pueden estar estos equipos.

Con ambos lados capaces de realizar grandes rachas de anotación, este juego podría decidirse por la ejecución en los momentos finales, las paradas defensivas y si los jugadores estrella rinden en los momentos cruciales.