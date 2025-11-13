Cómo ver el partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Dallas Mavericks están listos para recibir a los LA Clippers para abrir el muy anticipado juego de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT.

Los Mavericks anotan 107.8 puntos por partido en promedio, lo que es un poco menos que los 109.5 de los Clippers. Dallas ha superado a los Clippers en los tableros, promediando 44.7 rebotes por partido en comparación con 40.5.

Los Mavericks promedian 24.6 asistencias, pero los Clippers no están lejos con 24.7. Los Clippers han estado promediando 5.3 bloqueos por juego, mientras que Dallas ha estado promediando 6.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre los Dallas Mavericks y los LA Clippers, además de mucho más.

Dallas Mavericks vs LA Clippers: Fecha y hora de inicio

Los Dallas Mavericks se enfrentarán a los LA Clippers en un emocionante partido de la NBA el 14 de noviembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

Fecha 14 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:30 pm ET/5:30 pm PT Lugar American Airlines Center Ubicación Dallas, Texas

Cómo ver Dallas Mavericks vs LA Clippers en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Dallas Mavericks y los LA Clippers en vivo en:

Servicio de transmisión: Fubo

Transmitir el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar un VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con un VPN.

Noticias del equipo de Dallas Mavericks

Cooper Flagg está lanzando con un 42.1% de acierto y promediando 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.3 asistencias por partido.

Daniel Gafford está promediando 9.4 puntos, 5.6 rebotes y 1.0 asistencias por partido, con un impresionante 65.9% de precisión en los tiros.

D'Angelo Russell promedia 4.8 asistencias por partido y 1.8 pérdidas de balón en 20.6 minutos de acción.

Lesiones de Dallas Mavericks

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, P.J. Washington Lesión de hombro Día a día PG, Dante Exum Lesión de rodilla Día a día

Noticias del equipo de LA Clippers

Ivica Zubac ha promediado 10.4 rebotes por partido, 7.2 en defensa y 3.3 en ofensiva.

James Harden está promediando 4.0 pérdidas de balón en 34.4 minutos mientras reparte 8.9 asistencias por partido.

John Collins contribuye con 12.9 puntos y 5.1 rebotes por partido mientras lanza con un 53.2% de acierto.

Lesiones de LA Clippers

Jugador Lesión Estado de la Lesión SF, Kawhi Leonard Manejo de lesión Día a Día SG, Bradley Beal Lesión de cadera Fuera por la Temporada

Registro de enfrentamientos directos entre Dallas Mavericks y LA Clippers

Los LA Clippers han dominado a los Dallas Mavericks en sus últimos cinco enfrentamientos directos, ganando cuatro de ellos por amplios márgenes. La mayoría de estos partidos fueron dominados por los Clippers, quienes demostraron su profundidad ofensiva y dominio defensivo en victorias consecutivas en abril de 2025 con marcadores de 135-104 y 114-91.

A pesar de la convincente victoria de los Mavericks 113-97 en diciembre de 2024, la coherencia general de los Clippers y su habilidad para anotar indican que podrían controlar el ritmo y posiblemente ganar este partido nuevamente.