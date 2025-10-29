Cómo ver el Juego 5 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Dodgers reciben a los Toronto Blue Jays en el Dodgers Stadium para el Juego 5 de la Serie Mundial el miércoles por la noche.

Toronto igualó la serie al mejor de siete 2-2 con una contundente victoria 6-2 el martes en Los Ángeles. El Juego 5 está programado para las 8 p.m. ET, y la acción se trasladará de nuevo a Canadá para el Juego 6 el viernes, independientemente del resultado del miércoles.

Después de quedar atrás 1-0 temprano, los Blue Jays cambiaron el guion en la tercera entrada cuando Vladimir Guerrero Jr. lanzó un jonrón de dos carreras para ponerlos por delante de manera definitiva. Toronto abrió el juego en la séptima, concatenando cinco hits para sumar cuatro carreras adicionales y asegurar la victoria.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, además de mucho más.

Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento

Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 4 de la Serie Mundial el miércoles 29 de octubre de 2025 a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.

Fecha miércoles 29 de octubre de 2025 Hora del Primer Lanzamiento 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Dodger Stadium Ubicación Los Ángeles, California

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani ha sido la fuerza impulsora detrás de la ofensiva de los Dodgers esta temporada, lanzando 55 jonrones y acumulando 102 carreras impulsadas, ambos máximos del equipo. A nivel de liga, Ohtani se encuentra en el puesto 24 en promedio de bateo, cuarto en porcentaje de embasado y segundo en slugging, subrayando aún más su campaña de calibre MVP.

Mookie Betts ha contribuido con 23 dobles, dos triples, 20 jonrones y 61 bases por bolas mientras batea para .258. Sus números de poder lo colocan en el 84º lugar en jonrones y 51º en carreras impulsadas en toda la MLB. Betts llega a este enfrentamiento con una modesta racha de dos juegos con hit, aunque ha bateado solo para .174 en sus últimos cinco juegos, consiguiendo tres bases por bolas durante ese período.

Freddie Freeman continúa siendo un modelo de consistencia en el plato, liderando a Los Ángeles con un promedio de bateo de .295. Ha logrado hits en tres juegos consecutivos y batea para .286 en sus últimas cinco apariciones, añadiendo un doble, un jonrón, cuatro bases por bolas y dos carreras impulsadas. Mientras tanto, Andy Pages ha sido un contribuyente constante con un promedio de .272 junto a 27 dobles, un triple, 27 jonrones y 29 bases por bolas.

Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Michael Kopech RP Inflamación de la rodilla derecha Fuera, IL de 15 días Kirby Yates RP Distensión en el isquiotibial derecho Fuera, IL de 15 días

Noticias del equipo Toronto Blue Jays

Para Toronto, Vladimir Guerrero Jr. ha estado encendido, bateando .292 con 34 dobles, 23 jonrones y 81 bases por bolas. Ocupa el puesto 62 en las mayores en jonrones y el 43 en carreras impulsadas, y llega a este juego en una racha de nueve partidos consecutivos bateando. En sus últimos 10 partidos, Guerrero ha registrado un promedio de .415 con tres dobles, cuatro jonrones, ocho bases por bolas y cinco carreras impulsadas.

George Springer lidera a los Azulejos en jonrones con 32, siendo el 17° en la MLB, mientras que ocupa el 43° lugar en carreras impulsadas. Bo Bichette ha sido el bateador más productivo de Toronto en general, liderando el club con un promedio de bateo de .311 y un máximo de 94 carreras impulsadas en el equipo. Ernie Clement ha sido un contribuyente sólido de forma discreta, bateando .277 con 35 dobles, dos triples, nueve jonrones y 27 bases por bolas.

Informe de lesiones de los Toronto Blue Jays

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Jose Berrios SP Inflamación del codo Fuera, 15 días en la lista de lesionados Yimi García RP Lesión en el tobillo izquierdo Fuera, 60 días en la lista de lesionados

Pitchers abridores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Fecha Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays 29 de octubre Por confirmar Por confirmar 31 de octubre Por confirmar Por confirmar 1 de noviembre Por confirmar Por confirmar

Récord cara a cara de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays