Goal habló con adidas para profundizar sobre los modelos que presentó el equipo albiceleste en Qatar 2022. El detrás de escena de un modelo especial.

Pase lo que pase en el Mundial Qatar 2022, ya sea que el arco narrativo lleve a Argentina a la victoria, o si Francia, Croacia o Marruecos arruinan la fiesta, esta es casi definitivamente la última Copa del Mundo de Lionel Messi. Ya lo dijo. Antes del torneo, comentó que "seguramente" será su última aparición.

La historia de uno de los grandes de todos los tiempos tratando de asegurar la pieza faltante de su colección de trofeos ha sido uno de los temas constantes en el torneo de este año. El hecho de que probablemente esta sea la última Copa del Mundo de Messi también influyó en el proceso de diseño en adidas, ya que crearon los uniformes de local y visitante de Argentina para este torneo.

“Todos somos conscientes de que esta podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi”, explica Andrew Dolan, gerente senior de productos de adidas Football, mientras habla con Footballco Business Podcast. “Así que obviamente soy consciente de que en la creación no quieres hacer nada que [haga que la gente diga] ‘Dios mío, no puedo creer que hagan que Messi use esto’.

Si bien las consideraciones de Messi tienen un impacto comprensible en el diseño del uniforme, están lejos de ser las únicas influencias incorporadas en las camisetas de local y visitante. Dolan, quien trabajó específicamente en los uniformes de Argentina, estuvo acompañado en el podcast por su colega Mateo Kossman, quien explicó que el factor clave al diseñar el uniforme de una selección nacional es “leer correctamente el ADN y la cultura de un país y darle vida en un forma en que se sientan representados y orgullosos de lo que llevan puesto”.

Para la camiseta de local de Argentina, el equipo de adidas logró esto al apegarse a la clásica fórmula celeste y blanca por la que el país es conocido. “Queríamos un celeste lo más parecido posible a la bandera nacional”, explica Dolan. “También incorporamos [otros] detalles de la bandera, con el Sol de Mayo como firma en la parte posterior del cuello. Y luego también analizamos las camisetas que han tenido en el pasado. No queremos recrear algo que hayamos tenido antes, pero puede haber un elemento de inspiración de una camiseta en particular o una era que traiga nostalgia a los fanáticos".

Getty Images

Además de las referencias a la bandera del país, la característica más destacada del uniforme de Argentina para la Copa del Mundo 2022 es la diferencia entre las franjas en el frente y la espalda. Dolan describe esto como un "detalle del huevo de pascua" que crea un vínculo con los conjuntos ganadores de la Copa del Mundo de Argentina de 1978 y 1986. En 1978, Argentina vestía una camiseta con tres franjas celestes en el frente, mientras que en 1986 había cuatro. Esta historia luego se representa en la camiseta de local de 2022, que tiene cuatro franjas en el frente y tres en la espalda.

Mientras que la camiseta de local rinde homenaje a las Copas del Mundo anteriores y a los colores tradicionales, la camiseta de visitante de Argentina tiene un enfoque diferente. “En camiseta local, pasamos por esta simplicidad icónica de tratar de hacer un ícono para la nación”, dice Kossman, “mientras que en el kit de visitante [dijimos] a medida que hemos sido más progresistas, exploremos dónde puede este país o esta cultura. ir, y podemos hacerlo de una manera diferente”. Dolan está de acuerdo y explica que el equipo de diseño "quería contar una historia más audaz" a través del diseño general y la paleta de colores. “El púrpura es el color del movimiento feminista de mujeres, los derechos de las mujeres y la igualdad en todo el mundo”.

La diferencia entre las camisetas de local y de visitante también se refleja en la diferencia entre la hinchada que se decanta por cada una de ellas. “Podríamos tener diferentes consumidores para las camisetas de local y de visitante”, continúa Dolan. “El local puede ser el más tradicional que espera ese look retro, mientras que el visitante es el polarmente opuesto que tal vez no solo usa la camiseta para jugar al fútbol. Lo usan con jeans y salen con amigos o, como estamos viendo con los fanáticos más jóvenes hoy en día, lo usan cada vez más en escenarios de estilo de vida”.

Imago Images

Los fanáticos y consumidores potenciales obviamente juegan un papel importante en el diseño de la camiseta, pero tanto Kossman como Dolan están dispuestos a enfatizar que el lado del rendimiento es lo primero. “Al final del día, cuando construimos productos en adidas football, el objetivo principal es el rendimiento deportivo, es el fútbol en la cancha”, dice Kossman. “Somos una auténtica marca de fútbol. Ahí es donde nacimos, y ahí es donde vivimos”.

Desde las consideraciones de los fanáticos hasta los jugadores profesionales, y desde los uniformes nacionales anteriores hasta las referencias a la igualdad de la mujer, el equipo de diseño de adidas incorporó una amplia gama de influencias en los uniformes de Argentina este año. A pesar de eso, la figura de Messi sigue pesando mucho en el acto. “Cuanto más avance Argentina, mejor lo hará con esta camiseta, más icónica se volverá”, dice Dolan. “Así que crucemos los dedos para que puedan llegar hasta el final. Messi puede levantar el trofeo en una de esas dos equipaciones, y luego se convierten en un clásico de todos los tiempos para siempre”.

Para ver y escuchar el podcast completo en idioma inglés: