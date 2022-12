El 2022 será recordado con gran cariño por la afición madridista, ya que podrá ser considerado como uno de los mejores en la historia del club

El Real Madrid cierra el 2022 con la sensación de que ha sido un año prácticamente inmejorable. Exceptuando la Copa del Rey, el equipo blanco ha conquistado todos los títulos en juego, con el sabor especial que dejó la UEFA Champions League lograda tras varias remontadas memorables.

Cómo ha sido el 2022 del Real Madrid: partidos, títulos, fechas clave y mejores y peores momentos

La Supercopa de España, un aperitivo de lujo

El año comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, el cual cosechó su primer título sin que se hubiera cumplido el primer mes del 2022. El equipo blanco llegó como favorito a la Supercopa de España y cumplió en Riad. Primero superó al Fútbol Club Barcelona en semifinales (2-3) gracias a un tanto de Fede Valverde en la prórroga. Luego en la final, los goles de Modric y Benzema y un Courtois que paró un penalti a Raúl García para evitar susto alguno en la recta final.

Todo empezó el 9 de marzo

El Real Madrid comenzó a escribir su increíble historia en este 2022 el 9 de marzo. Ese día, el equipo blanco disputó el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Mediada la segunda mitad, todo parecía decidido en favor de los galos, pero Benzema le complicó la vida a Donnarumma y desde ahí el Bernabéu entró en combustión. Los jugadores parisinos se pusieron muy nerviosos y los blancos lograron remontar con un hat-trick de Karim que quedará para siempre en el recuerdo de los madridistas.

El único borrón del 2022

El 2022 no será recordado con gran cariño por parte de la afición del Fútbol Club Barcelona. Si embargo, el 20 de marzo los jugadores azulgranas le regalaron a su afición un partido memorable en el que, contra pronóstico, arrasaron al Real Madrid en el Bernabéu por 0-4. El equipo blanco llegó confiado y sin motivación y fue superado en todo momento por un Barcelona que parecía un torbellino. Aubameyang, en dos ocasiones, Araujo y Ferran Torres hicieron los goles.

Benzema toma Stamford Bridge

En cuartos de final, el Real Madrid volvió a jugar fuera de casa la ida pero esta vez logró un valioso botín de Londres. Un nuevo hat-trick de Benzema ponía a los blancos en ventaja ante el entonces vigente campeón de Europa. Vinicius y Modric sirvieron sendas asistencias de lujo para dos cabezazos espléndidos del francés y, en el arranque de la segunda mitad, Benzema provocó un nuevo error de un portero, en este caso de Mendy, para dejar el definitivo 1-3.

El exterior de Modric

En el partido de vuelta, el Real Madrid no decepcionó y volvió a demostrar que le cuesta mucho aguantar un resultado en una eliminatoria. El Chelsea tenía poco que perder y salió a por todas al Bernabéu. De hecho, llegó a estar clasificado a diez minutos del final tras ponerse 0-3, pero cuando parecía que la debacle blanca estaba consumada, Modric sirvió una pelota antológica para que Rodrygo apareciese por primera vez de manera trascendental en esta Champions. Luego, una recuperación de Camavinga, un centro de Vinicius y otro cabezazo de Benzema dieron el billete a semifinales al Real Madrid en la prórroga.

Media Liga en el Pizjuán

El Real Madrid dejó prácticamente sentenciada LaLiga el 17 de abril de 2022 en el partido ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El equipo blanco no cuajó una buena primera parte y se fue perdiendo 2-0 al descanso. Sin embargo, el equipo blanco trasladó su convicción a la hora de remontar de la Champions a la competición doméstica y terminó imponiéndose con goles de Rodrygo, Nacho y, cómo no, de Benzema 'in extremis'.

Karim Panenka

El Real Madrid volvió a mostrar una cara poco convincente en el Etihad Stadium. El equipo madridista no salió bien ante el City y a los diez minutos perdía 2-0 con el equipo de Guardiola. Los ingleses tuvieron muchas ocasiones pero no remataron al equipo blanco, el cual recortó distancias por medio de Benzema. En la segunda mitad, el intercambio de golpes entre uno y otro equipo acabó con 4-3 favorable al equipo 'sky blue' con un penalti que Benzema transformó a lo Panenka pocos días después de fallar dos lanzamientos en Pamplona.

Alirón liguero antes de la Champions

El 30 de abril de 2022, el Real Madrid se proclamó campeón de Liga al imponerse por 4-0 al RCD Espanyol en el Bernabéu. Rodrygo, con dos goles, Asensio y Benzema dieron la victoria a un Real Madrid con más suplentes que titulares, consciente de la final que tenían a los pocos días ante el City.

Un minuto inolvidable para el madridismo

Los madridistas y los antimadridistas no podían imaginar que el Real Madrid lograse una tercera remontada aún más inverosímil que las anteriores en semifinales. El equipo blanco perdía 0-1 en el 89 ante el City y necesitaba dos goles para forzar la prórroga. Poco antes, Grealish tuvo la sentencia pero Courtois obró el milagro. Luego, Rodrygo, con dos goles en apenas un minuto, logró igualar la eliminatoria para mandarla a la prórroga ante un Bernabeú encendido como pocas veces ha estado en su historia. En la prórroga, Benzema marcaría el tanto decisivo desde el punto de penalti.

La decimocuarta es un hecho

El 28 de mayo de 2022 el Real Madrid se proclamó nuevamente campeón de Europa al imponerse por 1-0 al Liverpool en París. Courtois estuvo inmenso bajo palos y Vinicius marcó el único gol del partido a pase de Fede Valverde. Aunque pocos le daban como favorito a principio de temporada y antes de octavos de final, el Real Madrid logró su decimocuarto título de Copa de Europa, doblando al segundo que más títulos tiene (el Milan con siete).

El Eintracht no fue rival

El diez de agosto, el Real Madrid lograría su cuarto y último título del 2022 al imponerse por 2-0 al Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa disputada en Helsinki (Finlandia). Los goles de David Alaba y Karim Benzema fueron suficientes para tumbar a un Eintracht que dio poca guerra. Casemiro fue nombrado MVP del partido en el que sería a la postre su último encuentro como madridista.

El Clásico del Bernabéu vuelve a ser blanco

El 16 de octubre, el Real Madrid logró resarcirse de su dolorosa derrota de marzo ante el Fútbol Club Barcelona, imponiéndose por 3-1 al eterno rival en su estadio. Benzema, Valverde y Rodrygo hicieron los goles de un Clásico en el que el Real Madrid fue bastante superior a su rival.

Un inicio liguero espléndido... sin liderato

El Real Madrid protagonizó un inicio de temporada sensacional, pero tras el Clásico se relajó con la sensación de que muchos futbolistas tenían la mente puesta más en el Mundial que en las últimas jornadas previas al torneo de Qatar. El empate ante el Girona y la derrota en Vallecas dejaron al equipo de Ancelotti segundo a dos puntos del Barça a falta de la segunda parte de la temporada. Un sabor agridulce tras un sensacional arranque liguero que, de momento, queda sin premio.