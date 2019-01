Cómo está el ranking de títulos de la Superliga Águila

En la previa de la final que definirá al ganador de la Superliga 2019, hacemos un repaso de todos los campeones.

INDEPENDIENTE SANTA FE | 3 títulos

ATLÉTICO NACIONAL | 2 títulos / 2 subcampeonatos

MILLONARIOS | 1 Título y 1 subcampeonato

DEPORTIVO CALI | 1 título / 1 subcampeonato

JUNIOR | 1 subcampeonato

INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 1 subcampeonato

Además de ser los máximos ganadores de la Superliga de Colombia, los Cardenales tienen una efectividad absoluta en esta competencia:(2013 vs. Millonarios, 2015 vs. Nacional y 2017 vs. Medellín)El Verdolaga es. Incluyendo la que disputarán en 2018 ante Millonarios, los de Medellín estuvieron en cinco de las siete ediciones de este certamen: ganaron dos y perdieron dos.Los Embajadores ganaron su primer título en este certamen en la final de 2018 ante Atlético Nacional. En su anterior participación, cayeron en 2013 frente a Santa Fe.Los Azucareros jugaron en dos oportunidades distintas la gran final de la Superliga de Colombia y en ambas el rival fue el mismo: Atlético Nacional. La primera, en 2014, fue para el Glorioso que se impuso por penales. Mientras que en 2016 el Verdolaga fue el campeón con un global de 5-0.El club de Barranquilla dijo presente en la final de la primera edición de la Superliga 2012, pero el saldo fue negativo: Nacional ganó 3-1 en la ida y 3-0 en la vuelta.El DIM no pudo con Santa Fe en el cruce por la Superliga 2017: tras igualar sin goles en la ida, la revancha fue para el equipo de Bogotá que se impuso por la mínima.