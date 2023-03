Cómo confundir a los aficionados con "nuevas" normas

Las pérdidas de tiempo por la celebración de los goles forman parte del tiempo añadido desde hace años

En las últimas horas, diferentes medios de comunicación nos han contado que este fin de semana tendrá lugar una reunión de la IFAB en Londres, para acabar con las continuas pérdidas de tiempo que se generan durante los partidos. Esos medios nos han contado que se implementarán y estudiarán nuevas medidas y que se debatirá sobre cómo acabar con esas numerosas pérdidas de tiempo. Hasta ahí, todo correcto.

Lo surrealista de estas informaciones llega cuando nos cuentan que la norma que sí entrará en vigor, a partir del próximo 30 de junio, es la de incluir las celebraciones de los goles en el tiempo añadido, evitando pérdidas de tiempo, fiestas, bailes y celebraciones excesivas después de cada gol. ¿Por qué es surrealista? Sencillo. Porque, entre otras cosas, el propio reglamento de la IFAB ya contempla este supuesto desde hace años. Perdón, desde hace décadas. Concretamente, en el Reglamento IFAB, en el capítulo 7, en el epígrafe 7.3, relativo a la 'Recuperación del tiempo perdido', se especifica lo siguiente:

"El árbitro podrá prolongar para recuperar el tiempo de juego perdido debido a:

sustituciones;

atención o retirada de jugadores lesionados;

pérdida deliberada de tiempo;

sanciones disciplinarias;

pausas por motivos médicos autorizadas por el reglamento de la competición, es decir, las pausas de rehidratación (no superiores a un minuto) y las pausas de refresco (entre 90 segundos y tres minutos);

retrasos originados por los chequeos y revisiones del VAR;

cualquier otro motivo, lo que incluye todo retraso significativo al reanudarse el juego (p. ej. celebraciones de goles).

Es decir, que en ese último punto, la IFAB ya especifica, claramente, que el árbitro deberá añadir el tiempo que considere necesario en la prolongación, siempre que se haya incluido un retraso de cualquier tipo, añadiendo, si fuera necesario, las celebraciones de los goles. Así lo recoge el reglamento desde hace años. La pregunta es ¿por qué se 'vende' un supuesto cambio en las normas y los partidos cuando ese supuesto lo recoge y además lo especifica la IFAB desde hace años? O algunos medios no se han leído el reglamento, o no tienen interés en conocerlo o directamente están confundiendo a los aficionados. O las tres cosas. Es obligación del árbitro añadir cualquier celebración en el tiempo de prolongación cuando así lo considere. No hay ninguna novedad en eso. Ninguna. Cero.