Cómo comprar entradas para la Serie A 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial.
La Serie A alberga a varios de los clubes más exitosos y prestigiosos del fútbol, entre ellos Juventus, Inter de Milán y AC Milan. Estos equipos han desempeñado papeles clave en la historia del fútbol europeo. Aunque la Juve encabeza la tabla histórica de campeones de la Serie A, con 36 scudettos, el Inter de Milán es el vigente campeón, después de conquistar con autoridad el título 2025/26 con una ventaja de 11 puntos.
Todo apunta a otra impresionante temporada de Serie A, así que GOAL te explica cómo puedes conseguir una entrada para un partido de Serie A, incluido dónde comprarlas y los precios actuales.
Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Serie A
|Fecha y hora (CET)
|Partido
|Estadio
|Entradas
|sáb. 22 de agosto, 18:30
|Inter de Milán vs Monza
|San Siro Stadium (Milán)
|Entradas
|sáb. 22 de agosto, 18:30
|Udinese vs Como
|Bluenergy Stadium (Udine)
|Entradas
|sáb. 22 de agosto, 20:45
|Genoa vs Napoli
|Luigi Ferraris Stadium (Génova)
|Entradas
|sáb. 22 de agosto, 20:45
|Parma vs Cagliari
|Ennio Tardini Stadium (Parma)
|Entradas
|dom. 23 de agosto, 18:30
|Frosinone vs Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
|Entradas
|dom. 23 de agosto, 18:30
|Venezia vs Lecce
|Pier Luigi Penzo Stadium (Venecia)
|Entradas
|dom. 23 de agosto, 20:45
|Atalanta vs Sassuolo
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Entradas
|dom. 23 de agosto, 20:45
|Torino vs AC Milan
|Olympic Grande Torino Stadium (Turín)
|Entradas
|lun. 24 de agosto, 18:30
|Bologna vs Lazio
|Renato Dall'Ara Stadium (Bolonia)
|Entradas
|lun. 24 de agosto, 20:45
|Roma vs Fiorentina
|Stadio Olimpico (Roma)
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Serie A
|Fecha y hora (CET)
|Partido
|Estadio
|Entradas
|vie. 28 de agosto, 20:45
|AC Milan vs Venezia
|San Siro Stadium (Milán)
|Entradas
|sáb. 29 de agosto, 18:30
|Fiorentina vs Frosinone
|Artemio Franchi Stadium (Florencia)
|Entradas
|sáb. 29 de agosto, 18:30
|Monza vs Udinese
|Stadio Brianteo (Monza)
|Entradas
|sáb. 29 de agosto, 18:30
|Sassuolo vs Torino
|Mapei Stadium (Reggio Emilia)
|Entradas
|sáb. 29 de agosto, 20:45
|Juventus vs Parma
|Allianz Stadium (Turín)
|Entradas
|dom. 30 de agosto, 18:30
|Napoli vs Como
|Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)
|Entradas
|dom. 30 de agosto, 20:45
|Cagliari vs Inter de Milán
|Unipol Domus (Cagliari)
|Entradas
|dom. 30 de agosto, 20:45
|Lazio vs Genoa
|Stadio Olimpico (Roma)
|Entradas
|lun. 31 de agosto, 18:30
|Lecce vs Roma
|Stadio Ettore Giardiniero (Lecce)
|Entradas
|lun. 31 de agosto, 20:45
|Atalanta vs Bologna
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Entradas
Cómo comprar entradas para la Serie A
Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad.
Para comprar entradas de la Serie A, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección "Tickets".
Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o si quizá buscas conseguir entradas de última hora, puede que te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas de la Serie A?
El coste de las entradas de la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por franjas de edad, incluidas las categorías de adulto, junior y sénior, pero estos tramos cambian de un club a otro, con las entradas más baratas a partir de unos 40 € en sitios de reventa.
Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, y los grandes enfrentamientos ante rivales de primer nivel, como el derbi de Milán (AC Milan vs Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma vs Lazio), entran en el escalón más alto, con el consiguiente aumento de precios.
A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2026-2027, sus estadios, los rangos de precios esperados para entradas en día de partido, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.
Clubes de la Serie A 2026-27 por precio de las entradas
|Club
|Estadio
|Rango de precio de las entradas (adulto)
|Abono de temporada (adulto)
|AC Milan
|San Siro Stadium
|30 € - 220 €
|Desde 430 €
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|35 € - 160 €
|Desde 340 €
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|25 € - 130 €
|Desde 240 €
|Cagliari
|Unipol Domus
|25 € - 120 €
|Desde 300 €
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|30 € - 140 €
|Desde 390 €
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|25 € - 130 €
|Desde 350 €
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|20 € - 100 €
|Desde 160 €
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|25 € - 120 €
|Desde 200 €
|Inter de Milán
|San Siro Stadium
|30 € - 240 €
|Desde 399 €
|Juventus
|Allianz Stadium
|35 € - 250 €
|Desde 430 €
|Lazio
|Stadio Olimpico
|25 € - 140 €
|Desde 280 €
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|20 € - 110 €
|Desde 170 €
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|25 € - 120 €
|Desde 230 €
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|30 € - 180 €
|Desde 250 €
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|25 € - 120 €
|Desde 190 €
|Roma
|Stadio Olimpico
|30 € - 160 €
|Desde 277 €
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|20 € - 110 €
|Desde 150 €
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|20 € - 120 €
|Desde 220 €
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|25 € - 115 €
|Desde 180 €
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|30 € - 130 €
|Desde 250 €
Todo lo que necesitas saber sobre la Serie A
La Serie A es reconocida como una de las ligas de fútbol más prestigiosas del planeta, con algunos de los clubes más grandes y con mayor apoyo del mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, todos ellos con historias largas y brillantes.
La Serie A también atrae a un gran número de jugadores talentosos, así que no es de extrañar que aficionados al fútbol de los cuatro rincones del planeta quieran venir a Italia para ver en persona la apasionante acción. Además de sentirse atraídas por el fútbol de máxima calidad, las personas también viajan en masa para experimentar todo lo que ofrece el país.
Antes del inicio de la temporada 1929-30 en Italia, se produjo una reestructuración del Campeonato Italiano de Fútbol existente, que se disputaba desde 1898, hacia un formato nacional de liga todos contra todos, lo que estableció el formato de la Serie A tal y como lo conocemos y amamos hoy.
Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial. A fecha de la campaña 2025/26, la Serie A ocupaba el segundo puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA en función del rendimiento en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas, por detrás de la Premier League inglesa y por delante de La Liga española.
El Inter de Milán es el vigente campeón, tras haber conquistado su segundo título de Serie A en un periodo de tres temporadas y el 21º de su historia durante la última campaña. Los nerazzurri también levantaron la Coppa Italia, para asegurar varios títulos en una misma temporada por primera vez desde su famosa campaña del triplete de 2009/2010.
Sin embargo, es la Juventus la que sobresale por encima del resto en cuanto a títulos de liga conquistados. La Vecchia Signora suma un total de 36 campeonatos italianos, incluida una racha de nueve títulos consecutivos entre 2011 y 2020.