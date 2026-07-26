Cómo comprar entradas para la Serie A 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial.

La Serie A alberga a varios de los clubes más exitosos y prestigiosos del fútbol, entre ellos Juventus, Inter de Milán y AC Milan. Estos equipos han desempeñado papeles clave en la historia del fútbol europeo. Aunque la Juve encabeza la tabla histórica de campeones de la Serie A, con 36 scudettos, el Inter de Milán es el vigente campeón, después de conquistar con autoridad el título 2025/26 con una ventaja de 11 puntos.

Todo apunta a otra impresionante temporada de Serie A, así que GOAL te explica cómo puedes conseguir una entrada para un partido de Serie A, incluido dónde comprarlas y los precios actuales.

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Serie A

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas sáb. 22 de agosto, 18:30 Inter de Milán vs Monza San Siro Stadium (Milán) Entradas sáb. 22 de agosto, 18:30 Udinese vs Como Bluenergy Stadium (Udine) Entradas sáb. 22 de agosto, 20:45 Genoa vs Napoli Luigi Ferraris Stadium (Génova) Entradas sáb. 22 de agosto, 20:45 Parma vs Cagliari Ennio Tardini Stadium (Parma) Entradas dom. 23 de agosto, 18:30 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Entradas dom. 23 de agosto, 18:30 Venezia vs Lecce Pier Luigi Penzo Stadium (Venecia) Entradas dom. 23 de agosto, 20:45 Atalanta vs Sassuolo New Balance Arena (Bérgamo) Entradas dom. 23 de agosto, 20:45 Torino vs AC Milan Olympic Grande Torino Stadium (Turín) Entradas lun. 24 de agosto, 18:30 Bologna vs Lazio Renato Dall'Ara Stadium (Bolonia) Entradas lun. 24 de agosto, 20:45 Roma vs Fiorentina Stadio Olimpico (Roma) Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Serie A

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas vie. 28 de agosto, 20:45 AC Milan vs Venezia San Siro Stadium (Milán) Entradas sáb. 29 de agosto, 18:30 Fiorentina vs Frosinone Artemio Franchi Stadium (Florencia) Entradas sáb. 29 de agosto, 18:30 Monza vs Udinese Stadio Brianteo (Monza) Entradas sáb. 29 de agosto, 18:30 Sassuolo vs Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Entradas sáb. 29 de agosto, 20:45 Juventus vs Parma Allianz Stadium (Turín) Entradas dom. 30 de agosto, 18:30 Napoli vs Como Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Entradas dom. 30 de agosto, 20:45 Cagliari vs Inter de Milán Unipol Domus (Cagliari) Entradas dom. 30 de agosto, 20:45 Lazio vs Genoa Stadio Olimpico (Roma) Entradas lun. 31 de agosto, 18:30 Lecce vs Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Entradas lun. 31 de agosto, 20:45 Atalanta vs Bologna New Balance Arena (Bérgamo) Entradas

Cómo comprar entradas para la Serie A

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad.

Para comprar entradas de la Serie A, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección "Tickets".

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o si quizá buscas conseguir entradas de última hora, puede que te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Serie A?

El coste de las entradas de la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por franjas de edad, incluidas las categorías de adulto, junior y sénior, pero estos tramos cambian de un club a otro, con las entradas más baratas a partir de unos 40 € en sitios de reventa.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, y los grandes enfrentamientos ante rivales de primer nivel, como el derbi de Milán (AC Milan vs Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma vs Lazio), entran en el escalón más alto, con el consiguiente aumento de precios.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2026-2027, sus estadios, los rangos de precios esperados para entradas en día de partido, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2026-27 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precio de las entradas (adulto) Abono de temporada (adulto) AC Milan San Siro Stadium 30 € - 220 € Desde 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Desde 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Desde 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Desde 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Desde 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Desde 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Desde 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Desde 200 € Inter de Milán San Siro Stadium 30 € - 240 € Desde 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Desde 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Desde 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Desde 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Desde 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Desde 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Desde 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Desde 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Desde 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Desde 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Desde 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Desde 250 €

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie A

La Serie A es reconocida como una de las ligas de fútbol más prestigiosas del planeta, con algunos de los clubes más grandes y con mayor apoyo del mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, todos ellos con historias largas y brillantes.

La Serie A también atrae a un gran número de jugadores talentosos, así que no es de extrañar que aficionados al fútbol de los cuatro rincones del planeta quieran venir a Italia para ver en persona la apasionante acción. Además de sentirse atraídas por el fútbol de máxima calidad, las personas también viajan en masa para experimentar todo lo que ofrece el país.

Antes del inicio de la temporada 1929-30 en Italia, se produjo una reestructuración del Campeonato Italiano de Fútbol existente, que se disputaba desde 1898, hacia un formato nacional de liga todos contra todos, lo que estableció el formato de la Serie A tal y como lo conocemos y amamos hoy.

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial. A fecha de la campaña 2025/26, la Serie A ocupaba el segundo puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA en función del rendimiento en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas, por detrás de la Premier League inglesa y por delante de La Liga española.

El Inter de Milán es el vigente campeón, tras haber conquistado su segundo título de Serie A en un periodo de tres temporadas y el 21º de su historia durante la última campaña. Los nerazzurri también levantaron la Coppa Italia, para asegurar varios títulos en una misma temporada por primera vez desde su famosa campaña del triplete de 2009/2010.

Sin embargo, es la Juventus la que sobresale por encima del resto en cuanto a títulos de liga conquistados. La Vecchia Signora suma un total de 36 campeonatos italianos, incluida una racha de nueve títulos consecutivos entre 2011 y 2020.