Colombia: colectiva, digna y con grandeza ante Brasil

La Tricolor cayó ante Brasil, polémica con Pitana de por medio, pero logró su cupo a cuartos de final.

Que la impotencia por el grosero error del juez argentino no opaque el gran trabajo que esta noche entregó la Selección Colombia en la Copa América. No dominó, ni llevó a Brasil contra las cuerdas, tampoco tuvo para golear, pero sí para quedarse con una sufrida, pero no menos merecida victoria con un partido que rayó lo perfecto. Al final quedó con las manos vacías porque así de cruel puede ser este deporte.

Todos los portadores de la camiseta azul se entregaron por completo, lucharon cada pelota, intentaron cerrar todo espacio y crear alguna oportunidad en certeros contra-ataques. Todos desde Ospina hasta Zapata, pasando por las actuaciones sobresalientes de Mina, Barrios y Borré, delantero totalmente sacrificado y activo en la labor colectiva.

Una derrota enmarcada en el mejor partido de Colombia en lo que va de la Copa y tal vez, sumando a la victoria ante Perú en Lima, de lo que lleva Reinaldo Rueda al frente. Pese a los errores de marca que terminaron en el segundo gol brasileño, en parte entendibles por el desequilibrio mental que marcó la polémica con el juez, la Selección supo qué y ante quién estaba jugando.

El equipo fue serio, aplomado, aplicado, táctico e inteligente. Sus jugadores demostraron y sacaron a relucir el recorrido que tienen encima, donde casi todos juegan en Europa o en grandes ligas sudamericanas. Lastimosamente la conjunción de tantas virtudes no fue suficiente para alcanzar un triunfo histórico ante un Brasil superior, pero igualmente favorecido por un árbitro carente de autoridad y conocimiento del reglamento que dice aplicar.

Una pena que todo el trabajo de un partido intenso y emotivo se haya perdido por una polémica en la que el VAR volvió a relucir por lo inútil, ridículo y protector de los que les conviene. Colombia, esta noche en el Nilton Santos, con errores y virtudes, fue grande.