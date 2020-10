Colo Colo enseña que siempre se puede caer más bajo

Deportes Iquique asaltó el megaasaltado Monumental donde ganan todos menos el local, que pelea el descenso ya en las dos tablas.

Si no quiere acabar el Torneo 2020 en Primera B tiene que comenzar a sumar puntos. No a perder jugando mejor, o a perder siendo un desastre. Porque casi siempre pierde salvo a veces cuando empata fuera de casa. En Macul no se hace respetar y el que visita se lleva todo. Esta vez fue Deportes Iquique, que comenzó la fecha lejos del Cacique en la tabla de promedios y que la terminó con 46 vs. los 51 del elenco de Gustavo Quinteros entre los dos años. Así como la U, también el Albo cerró la primera rueda con el descenso encima.

El Dragón de Flaco Leiva, que supuso una mejoría considerable desde que ocupó el lugar de Jaime Vera, lo cerró súper temprano. Le dejó las opciones reducidas a cero al Popular, que apareció -como es costumbre- solo a cuentagotas, demasiado tarde y con un Zanahoria Pérez certero.

En el arranque Diego Orellana avisó con un empeine y después de una salida en falso de Bryan Soto -que pinchó Gustavo Lorenzetti- el ex metió una bomba de lejos que apenas rozó Brayan Cortés. Antes de la media hora Lorenzetti, figura consular, cambió de frente para Jesús Hernández que la tiró al palo tras dejar corto a Ronald de la Fuente, que cayó al piso antes del gol sobre la línea de César Huanca, allá donde ya no quedaba resistencia.

La reacción llegó de parte de un gol anulado de Felipe Campos, la irrupción de Mouche que tuvo un palo, el 4-2-4 del cierre, el penal que no fue de Salinas a Paredes, el tiro de Véjar de lejos y el cabezazo a quemarropa a colocar de Suazo que Pérez repelió notable. "Lo único malo es el resultado. Hay que cambiarlo porque es lo único malo", lo leyó Quinteros. "No me preocupa la posición porque faltan muchos puntos y mucho trabajo. Jugando así vamos a salir de donde estamos.", extendió un DT que creyó que no mereció perder. Pero que lo hizo y que demostró que siempre se puede estar peor en la competición.