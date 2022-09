Colo Colo empieza a cocinar el título antes de las fiestas

Los goles de Lucero y Oroz marcaron una muestra de autoridad alba en El Salvador. Cobresal sigue enredándose.

Cuatro días va a descansar Colo Colo en las fiestas patrias, de sábado a martes, y con el ánimo todavía más alto que después del 4-0 a la Unión Española. Es que lo anticipó Gustavo Quinteros una semana antes. "La altura no influye". La preocupación está en el trámite, no en los 2.600 metros. Como si se hubiese jugado a nivel del mar, su Popular controló prácticamente todas las acciones del juego contra Cobresal (0-2) y si bien matemáticamente 7 puntos lo separan de la estrella 33, hay que entender que en esa sumatoria no se considera a escoltas que miran al líder a kilómetros de fútbol.

Juan Martín Lucero celebró por decimocuarta ocasión en el certamen que está por recuperar su club tras 5 años, en una combinación de Agustín Bouzat -el trotador- con Gabriel Costa -el asistente-, y después de una infinidad de intervenciones de Leandro Requena le apuntó a la meta Alexander Oroz después del pase profundo y en diagonal del Kiwi Marco Rojas, a quien se le acababa de privar el segundo cuando se juntó con Lucero y un Gabriel Suazo de nivel europeo.

¿Más buenas noticias? Tanto Pavez como Pizarro canalizaron la intensidad como verdaderos líderes, Brayan Cortés respondió a tono cuando todavía no estaba el juego sentenciado, Bouzat cumplió sus primeros 90 minutos en la altura como si llevara años experimentándolo, tanto Gabriel Suazo como Marcos Bolados se demostraron insuperables para sus marcas personales por fuera, y tanto Lucero como Costa y Oroz se consagran en 3/4 del terreno. Y volvió César Fuentes, justo antes del clásico con la Católica para el que hay 18 días: es el 2 de octubre.