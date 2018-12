Colo Colo celebra: La figura de Universidad Católica se fue a Egipto

Jhon Jairo Cifuente optó por continuar su carrera en el Pyramids Football Club.

Sin todavía debutar, Colo Colo se enteró de un alivio de cara a la Copa Sudamericana 2019: el rival con el que fue sorteado, Universidad Católica de Ecuador, se desprendió de su máxima figura, goleador y eje del ataque, Jhon Jairo Cifuente, que firmó en Pyramids FC de Egipto por dos años y medio.

Artillero de la liga ecuatoriana con 37 goles, Cifuente también fue el autor de la apertura de la cuenta en el amistoso en que Ecuador venció a Panamá en el último noviembre, por lo que con 38 conversiones a su haber le llegó una oferta que consideró irrenunciable por las cifras monetarias que se le ofrecieron.

Antes de su partida a una liga exótica en la que su nuevo club es escolta de Zamalek y se apronta a recibir al multicampeón Al-Ahly este viernes 4 de enero, el goleador dijo a La Radio Redonda que "no me importa lo que hable la gente. Yo tomo las decisiones y sé que hice lo correcto. No me interesa lo que piensen, pues estoy convencido y tranquilo por la decisión tomada. Mientras mi familia y yo estemos bien no habrá nada que me haga daño, ningún comentario, ni nada". Agregó que "cuando fui convocado (a la Selección) hice bien las cosas. Algunos me dicen que ya no me van a convocar, pero solo habrá que esperar. Yo voy a guerrear en otro país".

Detrás de Cifuente, los goleadores de la UC ecuatoriana en 2018 fueron Marcos Andrés López, con 6, Jeison Chala (4), Kevin Mercado y Facundo Martínez (ambos con 2), por lo que el entrenador Santiago Escobar pidió de regreso al ariete Miguel Parrales, que anotó 7 veces con El Nacional en la última temporada, y sumó a su plantilla a Bryan Oña, proveniente de Delfín, donde anotó otros tres tantos en 2018 y se enfrentó al Cacique en Manta. Pero reemplazar 37 goles con un símil es una tarea casi imposible en Sudamérica.

La serie entre Colo Colo y El Trencito Azul se disputará el 2 de abril en el Olímpico Atahualpa (19:30 hora local) y el 30 del mismo mes (20:30) en el Monumental David Arellano.