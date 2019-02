¿Por qué los clubes de Europa consideran un exceso el precio de Chucky Lozano?

Aunque su nombre ha estado en la órbita de importantes equipos del planeta, el futuro de Lozano parece incierto.

Chucky Lozano cumplió el día sábado 50 partidos de Liga defendiendo la camiseta del PSV, pareciendo cuestión de tiempo para que llegue algún club importante de Europa y contrate a uno de los extremos más prometedores del planeta futbol.

El mercado de transferencias de verano sería la oportunidad perfecta para que el ex-Pachuca emigre a una Liga y equipo de mayor calibre, recordando que en últimos meses su nombre ha sido vinculado con Chelsea, Juventus, Barcelona Milan y Napoli, entre otros.

A continuación, en Goal analizamos: ¿Por qué al momento ningún club de Europa ha querido pagar los servicios de Hirving?

FALTABA MOSTRAR EN LA ÉLITE

Seguramente algunos equipos interesados en Lozano por su actuación en Rusia 2018 querían verlo actuando en la Champions League, recordando que la presente temporada marcó su debut en el torneo más importante de clubes. Su desempeño fue bueno, convirtiendo cuatro goles y vulnerando los arcos de potencias como Tottenham o Inter.

NACIONALIDAD Y PASAPORTE

Es una desventaja que Lozano no cuente con el pasaporte europeo, pues todos los equipos de la élite deben elegir correctamente sus 3 extracomunitarios. Si Chucky fuera argentino o brasileño, seguramente ya estaría en un club más importante del balompié.

RAIOLA, PERSONA NON GRATA

Polémico agente que desde el año pasado controla el destino del jugador mexicano. Tiene los mejores contactos en el futbol europeo, aunque ha enfrentado problemas con técnicos del calibre de Jurgen Klopp, Sir Alex Ferguson o Pep Guardiola. Es acusado de cambiar acuerdos sobre la marcha, buscando elevar las cifras para su cuenta o los mismos jugadores.

¿ONE SEASON WONDER?

Dificilmente unfutbolista que no está en el radar del planeta futbol tiene dos grandes temporadas seguidas, fenómeno conocido como one season wonder. Con su segundo curso en el elenco del PSV, Lozano ha demostrado que su nivel es superior al de la Eredivisie.

PSV LO RETUVO

Luego de su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo, seguramente el teléfono de los Granjeros no dejó de sonar con ofertas para Lozano. No suena descabellado que el club haya apostado por retenerlo, buscando sacar más dinero luego de dos temporadas del mexicano en Europa.