Claudio Bravo confirma que se suma a La Roja: "Es un orgullo y privilegio, siempre estaré"

El capitán de la Selección arribará al país para sumarse a los trabajos de Martín Lasarte de cara a los cuces ante Brasil, Ecuador y Colombia.

Claudio Bravo no defrauda a la Selección chilena. El arquero del Real Betis confirmó que se sumará a los trabajos de Martín Lasarte de cara a los compromisos ante Brasil, Ecuador y Colombia en el marco de las Eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el capitán de La Roja compartió el siguiente mensaje: "Es un orgullo y privilegio. Siempre estaré en la Roja, vamos con todo".

Cabe recordar que la presencia del ex Manchester City se mantenía en incógnita debido a la polémica entre la Conmebol y las principales ligas de Europa, quienes decidieron, en contra del mandato de la FIFA, restringir la participación de los seleccionados en la tiple fecha; no obstante, esta jornada se conoció que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) desestimó las medidas cautelares interpuestas por La Liga y les entregó vía libre. En ese sentido, no solo el oriundo de Viluco dirá presente en el combinado nacional, también podrán sumarse Enzo Roco (Elche) y Tomás Alarcón (Cádiz).

Es un orgullo y privilegio 👌🏻 siempre estaré 💪🏻@LaRoja vamos con todo!!! pic.twitter.com/hYsSCMwtiL — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 29, 2021

ARTURO VIDAL YA ESTÁ EN CHILE

Otro futbolista que estaba en duda era Arturo Vidal debido a que la Serie A se plegó a la decisión de no liberar a los jugadores convocados para los partidos internacionales jugados en países de la lista roja; sin embargo, el volante del Inter de Milán hizo caso omiso y viajó al país. “Vengo con muchas ganas. Espero que sean tres partidos buenos para nosotros y sacar el máximo de puntos”, sostuvo el exBarcelona en su llegada. Respecto a la prohibición de la competencia, el King aseguró que “nunca tuvimos problemas con el Inter, por eso estoy acá. Espero rendir al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos”.

Y en la misma línea, puntualizó: “Cada país tiene sus reglas, yo ahí no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores. Yo ya estoy acá y espero que la Selección se prepare bien y saquemos la cantidad de puntos que necesitamos”.

Finalmente, aseguró que no ha tenido contacto con el resto de los citados: “No he hablado con el resto de los seleccionados, solo con Alexis Sánchez. Él está un poco triste, pero recuperado que es lo importante”, indicó. “Queremos sacar los nueve puntos, pero sabemos que es difícil. Esperamos estar a la altura”, cerró.

Para esta jornada se espera la llegada de parte del contigente de futbolistas que militan en Europa. Este lunes, el técnico uruguayo espera contar con la mayoría de los futbolistas de cara a la primera práctica que se realizará en Juan Pinto Durán a las 15:30. El representativo nacional arrancará sus desafíos ante la Canarinha, el jueves 2 de septiembre en el Estadio Monumental. El sábado 4 del mes en curso viajará a Quito para medir fuerzas ante los pupilos de Gustavo Alfaro. Luego, para el miércoles 8 está agendado el viaje a Barranquilla, lugar donde cerrará la triple fecha enfrentando al equipo que dirige Reinaldo Rueda.