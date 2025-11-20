Cincinnati Bengals vs New England Patriots: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los New England Patriots y Cincinnati Bengals se enfrentan el domingo en el Paycor Stadium, y los dos clubes no podrían estar en direcciones más opuestas.

Los Patriots han sido una de las historias sorpresa de la temporada 2025. Drake Maye no solo ha cumplido con las expectativas; está actuando como un mariscal de campo principal, llevando a Nueva Inglaterra a la cima del AFC Este con una madurez que va mucho más allá de sus años. Con un buen registro de 9-2, los Pats han cubierto el número de la Semana 12 en tres de sus últimos cinco juegos y vienen de una victoria contundente de 27-14 sobre los Jets el jueves por la noche.

Los Bengals, por su parte, están atascados en una mala racha y hundiéndose rápidamente. Con Joe Burrow aún fuera de juego, Cincinnati ha perdido tres seguidos, siendo el más reciente una derrota de 34-12 ante los Steelers en la Semana 11.

Y no importa cuánta magia vintage pueda conjurar Joe Flacco en ráfagas cortas, este ataque de los Bengals simplemente no tiene el poder de fuego para mantenerse al ritmo de la máquina de anotación de Nueva Inglaterra. Maye tiene un arsenal de creadores de juego y luz verde para desbaratar una defensa que se ha hundido al fondo de la liga.

Hora de inicio del partido Cincinnati Bengals vs New England Patriots

Los Bengals y los Patriots se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Paycor Stadium en Cincinnati, Ohio, el domingo 23 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los aficionados en los EE. UU.

Noticias del equipo Cincinnati Bengals

Los Bengals finalmente pueden estar obteniendo la chispa que tanto han echado de menos. El informe de lesiones del miércoles incluyó a Joe Burrow como participante completo en la práctica, un desarrollo masivo que de repente abre la puerta para que el mariscal de campo de la franquicia se vista contra Nueva Inglaterra el domingo. Sería su primer partido desde la Semana 2, cuando una grave lesión en el dedo le obligó a someterse a una cirugía y a estar fuera casi toda la temporada. La ofensiva de Cincinnati no ha sido la misma sin él, y su posible regreso cambia instantáneamente la historia de este enfrentamiento.

Cincinnati entra en este enfrentamiento lamiéndose las heridas después de una racha dura. Su salida más reciente terminó en una derrota por 34-12 ante los Pittsburgh Steelers, donde Joe Flacco lanzó para 199 yardas con un touchdown y una intercepción. Una semana antes, estuvieron en el lado equivocado de un tiroteo de 47-42 contra los Chicago Bears, a pesar de que Flacco iluminó la hoja de estadísticas con 470 yardas y cuatro touchdowns, compensados por dos intercepciones costosas.

Tee Higgins fue un punto brillante en ese thriller, acumulando 121 yardas y un par de anotaciones. El informe de lesiones de los Bengals agrega otra capa de incertidumbre, Joe Burrow todavía está trabajando para recuperarse de un problema en el dedo, Ja'Marr Chase está cumpliendo una suspensión de un juego, y el pilar defensivo Trey Hendrickson es cuestionable con un problema persistente en la cadera. Con varios otros jugadores lesionados, Cincinnati entra en la Semana 12 con más preguntas que respuestas.

Noticias del equipo New England Patriots

Los Patriots están tan saludables como un equipo puede razonablemente esperar estar a finales de noviembre. Ni un solo jugador se perdió la sesión del miércoles, y tres titulares que se perdieron el partido del jueves pasado, el receptor abierto Kayshon Boutte, el apoyador Christian Elliss y el corredor Rhamondre Stevenson, estuvieron todos de vuelta en el campo. Para un equipo que todavía lucha por ganar impulso, es un informe de lesiones tan limpio como se puede ver.

New England llega a la Semana 12 montando una ola de impulso, encadenando una serie de victorias que han demostrado su creciente confianza. Su último triunfo fue una victoria por 27-14 sobre los New York Jets, donde Drake Maye dirigió la ofensiva con 281 yardas de pase y TreVeyon Henderson anotó un par de touchdowns por carrera para sellar el resultado.

Maye ha sido nada menos que sensacional esta temporada, liderando las tablas de la NFL con 2,836 yardas de pase y acumulando 20 pases de touchdown, mientras que Stefon Diggs continúa siendo su arma favorita con 659 yardas de recepción. Aún así, New England no está sin contratiempos, ya que contribuyentes clave como Antonio Gibson y Marcellas Dial Jr. permanecen en IR por temporada, obligando a los Patriots a depender de su profundidad para mantener el tren en movimiento.

Mira y transmite en vivo Bengals vs Patriots en los EE.UU.

El partido entre los Bengals y los Patriots en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Bengals vs Patriots en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE.UU. que quieran seguir la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Bengals vs Patriots

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios desde $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y extendiéndose hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 por los mejores asientos del estadio.

Fútbol Fantasy Bengals vs Patriots

Joe Flacco (16.1 puntos proyectados W12) comenzó el día con un golpe certero a Tee Higgins (10.1 puntos proyectados W12) en el primer cuarto, pero esa chispa inicial se desvaneció rápidamente. El veterano mariscal de campo pasó el resto de la tarde estancado, coronado por una brutal intercepción retornada para touchdown, y ahora estará desesperado por corregir el rumbo cuando los Bengals se enfrenten a los Patriots la próxima semana.

Mientras tanto, Chase Brown ha sido un oro puro en fantasy recientemente, logrando cuatro juegos consecutivos de 100 yardas y luciendo como un ganador de liga. ¿Pero esta semana? Esta semana es un muro de ladrillo. Los Patriots no solo son buenos contra la carrera, son absolutamente asfixiantes. New England está permitiendo únicamente 58 yardas terrestres por juego a los corredores rivales, un paso completo por delante de las 66 de Jacksonville. También han cedido apenas 0.2 touchdowns terrestres por juego a la posición, la cifra más baja de la liga. En otras palabras: no esperes carriles abiertos.

Con Ja'Marr Chase suspendido, Cincinnati puede no tener más remedio que usar más a Brown como opción de recepción, y si estás confiando en él en fantasy, mejor cruza los dedos y espera que ese sea el plan. Porque enfrentarse a este frente de los Patriots es básicamente correr contra un muro de concreto.

Tee Higgins (10.1 puntos proyectados en la semana 12 de fantasy) fue el único punto brillante para la ofensiva de los Bengals, atrapando el único touchdown de Cincinnati, su cuarto juego consecutivo encontrando la zona de anotación mientras sigue jugando como un WR1.

Por otro lado, parece que Nueva Inglaterra finalmente puede haber encontrado oro en el mariscal de campo. Drake Maye ha abierto de par en par la puerta de la franquicia con una sensacional campaña de novato. Lidera la NFL con 2,836 yardas de pase en 11 juegos, 145 yardas más que Justin Herbert, y sus 20 touchdowns por solo cinco intercepciones lo tienen con un impresionante índice de pasador de 113.2, fácilmente el mejor de la liga.

Recién lanzando para 281 yardas contra los Jets, Maye ahora se enfrenta a la defensa de los Bengals, un equipo que ha sido destrozado semanalmente y ocupa el último lugar en yardas de pase permitidas con 261.7 por juego. Los números de Cincinnati se veían un poco mejor después de que Aaron Rodgers y Mason Rudolph combinados lograran solo 143 la semana pasada, pero seamos honestos: eso parece un destello, no una tendencia. Es difícil ver a Maye desacelerándose aquí.

Los refuerzos de Nueva Inglaterra en el receptor también han válido cada centavo. Stefon Diggs se ha integrado a esta ofensiva con facilidad, liderando a los Patriots con 659 yardas en 59 recepciones. Sus 71 objetivos están dentro de los 20 mejores de la liga, y su calificación PFF de 82.5 muestra que todavía está operando a nivel de Pro Bowl.

Y mientras Diggs ha sido el encargado constante de mover las cadenas, Kayshon Boutte ha surgido como el martillo en profundidad. Promediando impresionantes 18.7 yardas por recepción, el séptimo mejor entre los receptores con al menos 10 objetivos, Boutte se ha convertido en el especialista en jugadas grandes de Maye y ya lidera al equipo con cinco touchdowns. El veterano ala cerrada Hunter Henry no está muy detrás con cuatro de los suyos.

Predicciones del Juego Bengals vs Patriots

Existe un escenario en el que Joe Flacco mantiene este partido dentro de un solo marcador, especialmente con Ja'Marr Chase y Tee Higgins capaces de ganar sus batallas individuales contra Christian Gonzalez y Carlton Davis, este último permitiendo un índice de calificación de 105.2 a los mariscales de campo oponentes en cobertura. Perder al tackle defensivo Milton Williams para la Semana 12 ciertamente no favorece al frente de New England tampoco.

Aún así, el mariscal de campo novato Drake Maye y esta ofensiva de los Patriots deberían destrozar una defensa que ha sido incendiada desde la Semana 3, cediendo 254.3 yardas aéreas, 2.6 touchdowns por pase por juego, y un impresionante 8.1 yardas por intento. En este punto, el rendimiento en carretera de New England habla por sí mismo, un impecable récord de 5-0 fuera de Foxborough.

Probabilidades de Apuestas Bengals vs Patriots

Spread

Patriots -7 (-110)

Bengals +7 (-110)

Línea de Dinero

Patriots: -340

Bengals: +270

Total

50.5 (Más de -115/Menos de -105)