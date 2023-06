Luca Martínez Dupuy acepta negociaciones con Chivas

Luca Martínez Dupuy es el plan B de Chivas después de alejarse la opción de Alan Pulido.

Luca Martínez Dupuy, delantero mexicano de Rosario Central de Argentina, aceptó las negociaciones con la directiva de Chivas para jugar en la Liga MX con los dirigidos por Veljko Paunovic.

Martínez Dupuy se volvió el 'Plan B' de la dirigencia encabezada por Fernando Hierro al tener problemas para concretar el regreso de Alan Pulido, quien se marchó a la MLS de Estados Unidos para jugar con Sporting Kansas City.

"Sí, hay una posibilidad, pero me mantengo al margen. Me enfoco en lo mío que es entrenar, prepararme día a día. Ellos se encargan del resto, veremos qué pasa en estos días. No sé bien en qué quedaron", dijo Martínez Dupuy.

El seleccionado nacional Sub 23 por México no negó su deseo de lugar en el futbol mexicano: "Me motiva mucho, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, seguiré entrenando y preparándome para cuando me toque. Siempre dije que tenía muchas ganas de venir a jugar a mi país, a la liga de mi país, sería un orgullo enorme y lo afrontaría al 100 por ciento", mencionó.