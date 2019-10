Chivas le avisó a Tena que se reunirían con Diego Alonso

El charrúa se encuentra libre después de que el Monterrey lo destituyera en este Apertura 2019.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

La llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva de para el Clausura 2020 también implicó el comienzo de la evaluación de perfiles de diferentes entrenadores, para la que ya establecieron contacto con el uruguayo Diego Alonso.

Esta situación le fue notificada a Luis Fernando Tena, quien manifestó no tener problema alguno en que se busque un hombre para el banquillo, sin dejar de ser candidato para el próximo torneo.

“Me dijo Amaury (Vergara) de frente, así tan claro, que habían hablado con Alonso. Agradezco su franqueza y que me avise. Están en todo su derecho y van a hablar con más técnicos, me lo dijeron y está claro: tienen que ir ganando tiempo”, mencionó en conferencia de prensa.

“Qué tal que no nos va tan bien en estos cinco partidos o yo no los convenzo con mi trabajo. Tienen que estar preparados, es algo totalmente natural”, agregó el Flaco.

El ganador de la medalla de oro en Londres 2012 con la Selección mexicana no negó tener ventaja sobre otros colegas para ser ratificado en el banquillo. “Tengo más oportunidad de mostrarme. Convencerlos de que soy el idóneo para el equipo en el día a día. Los otros candidatos tendrán que convencer con pura charla diciendo ‘soy fulano, sutano o Juan Camaney’”.

🗣 Luis Fernando Tena:



“Amaury Vergara no me dio ninguna garantía de seguir, si me dio posibilidades. Dependerá de las formas” pic.twitter.com/9t3vDbD9mg — Goal (@goalmex) October 23, 2019

Tena manifestó no haber sido “engañado” por Amaury Vergara y Mariano Varela, quienes lo contrataron tras el despido de Tomás Boy. “A mí me hablaron muy claro: son ocho partidos, acepté así. Estoy muy contento, me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido por la confianza que me tuvieron, aunque sea para este periodo corto”.

Puntualizó no haber recibido algún mensaje de seguridad de continuar en el cargo. “No me dio ninguna garantía de seguir; si me dio posibilidades. Está contento con el trabajo, los jugadores también y dependerá de estos cinco juegos, funcionamiento y resultados. Pero no garantía de que si consigues tantos puntos te quedas, dependerá de las formas tambien”.