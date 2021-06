Chile lloró por Roldán y Paraguay es su verdugo e ilusión

El arbitraje del cafetero afectó la eventual remontada ni tan buscada por los de Lasarte, que están con el miedo de Brasil encima.

Chile perdió contra el rival por el que hinchará en la última fecha. La derrota ante Paraguay la condicionó a esperar un triunfo de la Albirroja en la definición del grupo, ante Uruguay, para evitar a Brasil en cuartos de final. Wilmar Roldán, factor fundamental, se equivocó en dos jugadas decisivas y alentó la primera derrota del bicampeón en la Copa América, que la verá emparejada con Brasil si la Celeste cumple con su favoritismo. Únicamente una caída

Cuesta arriba se le ha puesto todo a los pupilos por Martín Lasarte, sobrepasados por los de Toto Berizzo desde el orden táctico, el rompimiento de las líneas defensivas y la precisión. Braian Samudio cabeceó el 1-0, y con la ventaja bien trabajada Gary Medel cometió un dudoso penal para el que todos los rojos reclamaron mientras los blancos acataban la primera decisión de Roldán, que ni miró las imágenes. Miguel Almirón, la máxima referencia, enredó siempre y se demostró dinámico entre recursos muy limitados.

Goles de Chile 0-2 Paraguay - El relato de primera derrota de La Roja

Cuando sí vio una repetición, el juez acabó con la ilusión de Chile. Vidal le cantó un penal evidente de Carlos González y el colombiano se afirmó en su primera decisión para impedir un descuento que se merecía a aquella altura. La Roja corrió en Brasilia hasta quedarse sin piernas y si no queda emparejado con el local será por mera combinación favorable de resultados del otro grupo. Lo que debía asegurar no lo cumplió y el panorama no le quedó nada de cómodo. Por no meterse en el partido, pecó la Selección de Machete hasta asegurarse una caída preocupante antes de la fase final.