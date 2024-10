Carl's Jr. celebra la apertura de su sucursal 400 con una promoción especial

¡Celebra con Carl's Jr.! Este 16 de octubre disfruta 2x1 en Western Bacon Cheeseburger individual en restaurantes participantes. ¡No faltes!

Carl's Jr., la icónica cadena estadounidense de comida rápida, está de fiesta en México. Hoy miércoles 16 de octubre de 2024, con motivo de la apertura de su sucursal número 400 en el país, ofrecerá una irresistible promoción: 2x1 en la famosa Western Bacon Cheeseburger individual, disponible en comedor, para llevar y a través de su servicio Drive Thru.

Desde su llegada a México hace más de dos décadas, Carl's Jr. ha logrado conquistar el paladar de los consumidores con sus hamburguesas de gran calidad y porciones generosas. Con presencia en ciudades clave como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, la marca ha consolidado su crecimiento en el país. Su plan de expansión sigue en marcha, buscando estar presente en más centros comerciales, estaciones de transporte público y puntos estratégicos de alto tránsito.

Esta promoción es válida solo el 16 de octubre y aplican restricciones. Es exclusiva para México y no será válida en restaurantes ubicados en aeropuertos. Cabe destacar que la oferta aplica únicamente en productos individuales, no en combos, y no es acumulable con otras promociones u ofertas. Además, no hay límite de compra, pero solo se podrá disfrutar en restaurantes participantes.

@Car'ls Jr.

Carl's Jr. sigue apostando por ofrecer una experiencia gastronómica premium y esta celebración es una muestra de su compromiso con el mercado mexicano. ¡No te pierdas esta oportunidad de celebrar con ellos y disfrutar de una deliciosa Western Bacon Cheeseburger!